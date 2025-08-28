Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Moradores del Residencial Juan Rafael, en la avenida Jacobo Majluta, reciben agua contaminada

A través de videos enviados a Listín Diario denunciaron que el líquido que reciben a diario no es apto para el consumo humano ni para tareas básicas del hogar, poniendo en riesgo la salud y calidad de vida debido a su color negro.

Responsabilizaron a la Constructora Bisonó y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo de la situación

Responsabilizaron a la Constructora Bisonó y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo de la situación

Avatar del Listín Diario

Santo Domingo, RD. 

Residentes del Residencial Juan Rafael, en la avenida Jacobo Majluta, denunciaron la grave situación que enfrentan desde hace años con el agua contaminada que llega a sus viviendas.

A través de videos enviados a Listín Diario denunciaron que el líquido que reciben a diario no es apto para el consumo humano ni para tareas básicas del hogar, poniendo en riesgo la salud y calidad de vida debido a su color negro.

En los audiovisuales se puede observar como la torre de agua o el tanque elevado derrama abundante agua, generando una costra, mientras una persona indica que desde hace varios meses las autoridades tienen conocimiento del problema y no han acudido a solucionarlo.

De igual forma, se observa agua negra saliendo de un lavamanos, mientras una voz dice que la misma “parece que sale de una cloaca, negrecita”.

Asimismo, responsabilizaron a la Constructora Bisonó y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), quienes han tenido conocimiento del problema “desde hace años” y no han tomado las medidas necesarias para garantizar un servicio de agua limpia y segura.

“Esta problemática ha sido denunciada en múltiples ocasiones sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva”, informaron.

Tags relacionados