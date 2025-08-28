Piden 18 meses de prisión preventiva para red desmantelada en Operación Discovery 3.0

El Ministerio Público concluyó este miércoles con la lectura de la solicitud de coerción contra los imputados en la Operación Discovery 3.0, para quienes pidió 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

Los fiscales argumentan que se trata de una red del crimen organizado que utilizaba plataformas digitales para ejecutar delitos como fraude electrónico, robo de datos, suplantación de identidad y lavado de activos, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada.

La solicitud fue presentada ante la jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, por los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Reina Jiménez y Elvin Ventura, del Ministerio Público de Santiago.

Entre los imputados figuran Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños García. La audiencia fue aplazada para este viernes 29 de agosto, cuando será el turno de las defensas.

El órgano acusador también depositó solicitud de prisión preventiva contra Kelvin Bladimir Vásquez Santana, arrestado el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Santiago. Según la investigación, Vásquez administraba la financiera Inverdosa S.R.L., empresa utilizada como fachada para el registro de bienes millonarios.

La investigación, que llevaba más de dos años en desarrollo, reveló que la organización otorgó préstamos por 134 millones de pesos en apenas 18 meses y que utilizaba testaferros para ocultar propiedades, entre ellas un edificio valorado en 25 millones en la comunidad de Pontezuela, Santiago.

La Procuraduría recordó que Oscar Manuel Castaños García, señalado como cabecilla, ya fue reclamado en extradición por los Estados Unidos, junto a otros acusados como Joel José Cruz Rodríguez (Pa Flow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello, quienes aceptaron ser enviados a ese país para responder por los delitos.

Las autoridades estadounidenses acusan a la red de dirigir la llamada “estafa de los abuelos”, mediante la cual despojaban de sus ahorros a personas de avanzada edad.

Con la Operación Discovery 3.0, el Ministerio Público da continuidad a las investigaciones iniciadas en Discovery y Discovery 2.0, en su ofensiva contra las estructuras criminales que operan desde República Dominicana hacia Estados Unidos.