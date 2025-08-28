Obispo Manuel Ruiz advierte sobre salud mental tras casos de padres que atentan contra sus hijos

El nuevo obispo de la diócesis Stella Maris, Manuel Ruiz, advirtió este miércoles que la sociedad dominicana enfrenta una “pandemia de salud mental”, al referirse a los recientes sucesos en que padres han atentado contra la vida de sus hijos.

El prelado expresó su gratitud por la confianza depositada en él por la Iglesia e hizo un llamado a unir esfuerzos entre la Iglesia, las organizaciones sociales y el Ministerio de Salud Pública para atender esta problemática, la cual calificó como un “SOS” nacional.

La nueva diócesis Stella Maris fue erigida por el Papa León XIV y abarcará los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, que hasta ahora formaban parte de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Ruiz fue designado como su primer obispo y reconoció que asume “un gran reto”. Dijo que, aunque no se sienta totalmente preparado, se apoyará en la experiencia de los obispos, del cardenal y de los fieles para aprender y crecer en su misión.

El sacerdote explicó que su primera tarea será escuchar a la comunidad, con el fin de conocer las expectativas de los feligreses y, a partir de ese diagnóstico, elaborar un plan pastoral que responda a esas necesidades.

La ordenación episcopal y la ceremonia de creación de la diócesis se celebrarán el próximo 8 de noviembre en la Parroquia Santa Mónica, en Santo Domingo Este.

Con 42 años de vida religiosa y 32 como sacerdote, Ruiz destacó que su trayectoria ha estado marcada por el acompañamiento a los más pobres en la ribera del río Ozama, así como por su cercanía con personas con discapacidad, a quienes llama “Lázaros”.

También resaltó su labor pastoral con los artistas en la parroquia Santa Cecilia, además de su participación en proyectos legislativos en defensa de la vida y del apoyo a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

“Estoy feliz de ser sacerdote”, expresó el obispo electo.