Nuevo obispo Manuel Ruiz agradece designación y promete escuchar a los fieles

Manuel Ruiz expresó este miércoles en la Parroquia Santa Mónica su gratitud por la confianza depositada en él a través de la Iglesia, al ser designado como obispo por el Papa León XIV.

La nueva diócesis Stella Maris, abarcará los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica. Estas demarcaciones formaban parte hasta ahora de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

El sacerdote reconoció que asume “un gran reto” y expresó que, aunque no se sienta totalmente preparado, se apoyará en la experiencia de los obispos, del cardenal y de los propios fieles para aprender y crecer en su nueva misión.

Ruiz explicó que su primera tarea al frente de Stella Maris será escuchar a la comunidad. Considera primordial conocer qué esperan los feligreses de la nueva diócesis y, a partir de ese diagnóstico, elaborar un plan pastoral que responda a esas necesidades.

La ordenación episcopal y la ceremonia de creación de la diócesis se llevarán a cabo el próximo 8 de noviembre en la Parroquia Santa Mónica en Santo Domingo Este.

Con 42 años de vida religiosa y 32 como sacerdote, el obispo electo recordó que su trayectoria ha estado marcada por el acompañamiento a los más pobres en la ribera del río Ozama, así como por su cercanía con personas con discapacidad a quienes llaman “Lázaros”.

También destacó sus años de labor pastoral con los artistas en la parroquia Santa Cecilia, además de su participación en proyectos legislativos en defensa de la vida y el apoyo a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

Aseguró que este camino le ha dado la felicidad de vivir su sacerdocio a plenitud.

Al referirse a los recientes sucesos trágicos en los que padres han atentado contra la vida de sus hijos, el obispo demostró que la sociedad enfrenta una “pandemia de salud mental”.

Hizo un llamado a la unión de esfuerzos entre la Iglesia, las organizaciones sociales y el Ministerio de Salud Pública para enfrentar esta problemática. Aseguró que el momento de actuar es ahora y lo calificó como un “SOS” nacional.