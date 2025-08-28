Indotel y ADP firman un acuerdo para capacitar a 1,444 maestros en tecnología

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) entregó 1,444 becas a docentes para su formación en carreras digitales, con el fin de impulsar el desarrollo continuo del magisterio.

El acuerdo, firmado hoy con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), formaliza la entrega de estas becas a los maestros del gremio como parte del proyecto "Talento Digital".

Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, expresó: “Nuestra prioridad es garantizar que los maestros estén actualizados en temas clave como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para que puedan ser agentes de cambio positivo en las aulas y con sus alumnos”.

Hidalgo destacó que esta iniciativa, llevada a cabo por el Indotel en conjunto con la vicepresidenta Raquel Peña, representa un impulso para que los maestros se capaciten constantemente y puedan brindar una mejor enseñanza, actualizada y de calidad.

“En ese sentido, queremos agradecer a Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, por su apoyo y compromiso con la educación dominicana. También queremos felicitar a nuestros docentes por su dedicación y esfuerzo en la búsqueda de la excelencia educativa”, agregó Hidalgo.

Por su parte, el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, aseguró que estas becas son el inicio de los lazos que se establecen con la ADP, como base para la formación de los maestros.

“Este acuerdo estipula la entrega de 1,444 becas para que los maestros se capaciten en áreas tecnológicas, bajo el entendimiento de que la educación es el puente más sólido para conectar a los dominicanos con más y mejores oportunidades”, afirmó Mazara.

Durante el acto, la vicepresidenta de la República, quien expresó que, aun en su cargo político, se mantiene en las aulas impartiendo docencia, instó a los maestros a participar en las capacitaciones que ofrece el Indotel.

El acuerdo establece que la ADP identificará a los docentes que cumplan con los requisitos del programa y gestionará la distribución de las becas en sus 174 seccionales, lo que equivale a unas ocho becas por cada una.

El gremio tendrá además la responsabilidad de motivar a los maestros beneficiados a completar la formación y de difundir, en sus canales institucionales, los beneficios y resultados de esta alianza.

La iniciativa cobra gran relevancia en un momento en que la digitalización se consolida como un pilar fundamental para el desarrollo educativo y la inclusión social.

Con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el programa “Talento Digital RD” ofrece formación en habilidades intermedias y avanzadas, con un enfoque en la empleabilidad y el emprendimiento, preparando a la República Dominicana para los retos de la economía digital.