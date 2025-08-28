Gustavo Sánchez dice otros aspirantes del PLD, fuera de Gonzalo, no unifican el partido

Francisco Javier García, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti y los demás aspirantes a la presidencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fuera de Gonzalo Castillo, no unifican esa organización política.

Así lo indicó el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, al participar en una entrevista en el programa “El Rumbo de la Mañana”.

El legislador expresó que aunque las molestias con los aspirantes no se digan “públicamente, internamente se siente” la división partidaria.

“Gonzalo también entendía que el PLD debía buscar una figura que unificase, y debo confesar todo esto de los aspirantes que tenemos, el deseo mío es que cualquiera que fuese unificara las filas del PLD, pero hasta donde yo he visto las diferencias que tienen con los aspirantes actuales, que hay, resultaba un poquito difícil la unificación partidaria”, expresó.

Expresó que internamente los miembros de esa organización política, aunque no lo expresaban públicamente, llegaron a un “espacio de inconformidad” con los aspirantes.

El vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados, también negó que entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández existiera un pacto.

Gustavo Sánchez informó a Listín Diario que Gonzalo Castillo anunciará en los próximos días sus aspiraciones presidenciales.

“Confirmo que él quiere que yo sea el director operativo de su proyecto”, dijo al conversar con este medio.

