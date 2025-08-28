La diáspora dominicana honrará hoy al Listín Diario en una gala especial en Boston

El director del Listín Diario, el periodista Miguel Fanjul, viajó este miércoles a la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, para representar al decano de la prensa nacional en la gala de los Premios Dominicanismos 2025.

El diario será homenajeado junto a destacadas personalidades dominicanas de diferentes ámbitos.

Fanjul abordó el vuelo 1930 de la aerolínea JetBlue en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, acompañado de su esposa, la también periodista Wendy Santana.

El viaje forma parte de una serie de reconocimientos internacionales que destacan el legado del periódico en sus más de 135 años de historia al servicio de la comunicación y la sociedad dominicana.

El evento se celebrará este jueves 28 de agosto en Boston, ciudad que alberga a una de las comunidades dominicanas más grandes y activas de los Estados Unidos.

La ceremonia reunirá a empresarios, artistas, líderes comunitarios, deportistas y representantes del ámbito académico con el objetivo de resaltar la excelencia y el impacto cultural de los dominicanos en el mundo.

Además del reconocimiento al Listín Diario, recibirán distinciones figuras de renombre como el expelotero David Ortiz, la "Reina del Merengue" Milly Quezada, la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, el empresario turístico Frank Elías Rainieri, el escritor Junot Díaz, la comunicadora Zullinka Pérez, la ex Miss República Dominicana Marianne Cruz, el congresista Adriano Espaillat, el director de orquesta José Antonio Molina, el exjugador de Grandes Ligas Nelson Cruz y el beisbolista Carlos Gómez, entre otros.

También serán distinguidos artistas y agrupaciones musicales como el Grupo Barack, así como líderes comunitarios y profesionales de diversas áreas, destacando el espíritu de superación de la diáspora dominicana.

Según los organizadores, la gala será transmitida en vivo para la República Dominicana a través de varios canales locales e internacionales, permitiendo a la población del país y a la diáspora seguir de cerca la ceremonia.

Los Premios Dominicanismos 2025 buscan enaltecer la identidad, la cultura y los aportes de los dominicanos que, dentro y fuera del país, han dejado una huella significativa en sus respectivos campos, convirtiéndose en símbolos de orgullo nacional.