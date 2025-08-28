Detienen en Villa González a hombre que transportaba 13 haitianos indocumentados

La Policía Nacional arrestó a un hombre acusado de tráfico de indocumentados, tras ser sorprendido trasladando a 13 ciudadanos haitianos en un vehículo en la comunidad de Villa González, provincia Santiago.

El hombre detenido el martes, pero anunciado este jueves, fue identificado como Diógenes Jeremías Ureña, quien conducía una jeepeta Toyota azul.

De acuerdo con el reporte policial, agentes preventivos de Villa González iniciaron una persecución luego de que el conductor intentara evadir la patrulla.

Tras interceptarlo, comprobaron que en el interior del vehículo viajaban 13 haitianos en condición migratoria irregular, quienes fueron puestos bajo custodia junto al conductor. El vehículo quedó retenido mientras se desarrollan las investigaciones.

La institución del orden informó que estas acciones forman parte de los operativos de control migratorio y lucha contra el tráfico ilegal de personas, que se realizan de manera constante en todo el territorio nacional.