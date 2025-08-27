Tribunal se reserva fallo de acusados de borrar y alterar antecedentes penales a cambio de sobornos

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se reservó el fallo en el caso contra los acusados de borrar y alterar registros de antecedentes penales de cientos de personas a cambio de sobornos.

El tribunal presidido por Keyla Pérez Santana, e integrado por Elías Santini y Arisleyda Santana, anunciaron que darán a conocer la decisión este jueves 28 de agosto a las 9:00 de la mañana en el caso de los acusados de la red criminal desmantelada a través de la Operación Gavilán.

Los jueces tomaron la decisión, luego de la conclusión de los fiscales de la Dirección de Persecutorio del Ministerio Público, Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey y las conclusiones de la defensa de los encartados contra piden condenas hasta de 10 años de prisión.

En la audiencia los fiscales pidieron al tribunal declarar culpable al grupo de acusados, ya que estos beneficiaron a individuos con historiales de delitos graves, incluyendo sicariato, narcotráfico, violación sexual, violencia de género, secuestro y adulteración de bebidas alcohólicas.

Mientras que los abogados de los encartados, por el contrario, solicitaron al tribunal pronunciar el descargo de estos por el Ministerio Público, no presentar pruebas que puedan justificar una condena.

En su dictamen los fiscales piden condenar a 10 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos para Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina y Luis Peña Cedeño. Se pidió que este último sea inhabilitado para ocupar cargos públicos por cinco años.

Asimismo, 7 años de prisión (3 años y 6 meses en prisión domiciliaria y 3 años y 6 meses suspendidos) y una multa de 5 salarios mínimos para Mártires Rosario Reyes, mientras que 8 años de prisión (6 años en prisión domiciliaria y 2 suspendidos) y una multa de 5 salarios mínimos para Alfredo Mirambeaux.

En tanto que 6 años de prisión (3 en prisión domiciliaria y 3 suspendidos) y una multa de 5 salarios mínimos para Rubén Darío Morbán, 5 años de prisión (2 años y 6 meses en prisión domiciliaria y 2 años y 6 meses suspendidos) para Domingo Julio Santana, 6 años de prisión (3 en prisión domiciliaria y 3 suspendidos) y una multa de 5 salarios mínimos para Luis Alfredo Astacio Polanco.

El Ministerio Público también solicitó la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology, así como el decomiso de todas las evidencias materiales.

Cargos

Los acusados enfrentan cargos por múltiples violaciones a la ley, incluyendo, artículos 123, 124, 125, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, artículos 5, 6, 7, 9, 10 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

También artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control de Armas, Municiones y Materiales, artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión y la empresa Nexcon Tecnology también enfrenta cargos por violación de la Ley 155-17.