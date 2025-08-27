Alertan sobre el peligro de personas que se presentan como cardiólogos sin estar acreditadas

La Sociedad Dominicana de Cardiología (Sodocardio) alertó este miércoles a la ciudadanía sobre los riesgos de la “usurpación de identidad y funciones médicas” en esta especialidad.

Por medio de un comunicado, la entidad informó que han recibido denuncias sobre personas que, sin estar acreditadas ni habilitadas, se presentan como cardiólogos, catalogando tal acción como “intrusismo”.

De igual forma, indicó que utilizan indebidamente el nombre de profesionales miembros de la sociedad.

“Esta práctica representa un grave peligro para la vida de los pacientes, vulnera la ética médica y constituye un delito conforme a las leyes de la república Dominicana”, apuntó.

Ante la situación, Sodocardio reiteró que solo cardiólogos con título válido, exequátur y membresía reconocida están autorizados para ejercer en esa especialidad.

Así como también, indicó que cualquier persona o institución puede verificar la condición de cardiólogo a través de sus registros oficiales.

De igual forma, aseguró que tomarán acciones legales pertinentes contra quieren incurran en esas prácticas fraudulentas.

Por lo que, hacen un llamado a la población a mantenerse vigilante, exigir credenciales verificables y reportar cualquier caso sospechoso.