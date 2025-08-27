La Regional de Educación Monte Plata muestra avances en apertura del año escolar

La Dirección Regional de Educación 17 de esta provincia presentó los avances y mejoras alcanzados por la institución, como preparatoria para el inicio del Año Escolar 2025-2026.

En la actividad, encabezada por el director regional de Educación Buenaventura de la Cruz y realizada en el salón de actos de la Gobernación, se anunció una inversión de unos 700 millones de pesos, destinados a recursos humanos, rehabilitación de infraestructuras y equipamientos.

Asimismo se informó sobre la matrícula estudiantil que asciende 49, 536 educandos en todos los niveles para este período 2025-2026, reafirmando el crecimiento de la cobertura educativa en la provincia de Monte Plata.

Educación Inclusiva

También se resaltó la apertura del año escolar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-9) de Monte Plata, conocido como Centro El Libertador.

El director regional subrayó que este centro ha integrado a 232 estudiantes, con una matrícula de 120 en primaria y 112 en secundaria, demostrando el compromiso de la institución con la inclusión y la oportunidad educativa para todos los ciudadanos.

En un esfuerzo por fortalecer el capital humano, el director De La Cruz informó sobre la incorporación de 90 nuevos docentes que ya están en las aulas. A esto se suma la contratación de 80 docentes adicionales para el nivel primario y 214 auxiliares para el nivel inicial.

De igual forma, se tiene prevista la contratación de docentes de apoyo individualizado, lo que potenciará la calidad de la enseñanza y el seguimiento personalizado del alumnado.

Uno de los logros más significativos señalado en la actividad, es la inauguración del Politécnico Experimental UASD José de la Luz Guillén, en el municipio de Yamasá. Este centro ofrecerá las carreras de agropecuaria e informática y funcionará bajo las directrices de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La iniciativa no solo brindará educación técnica de calidad, sino que también otorgará becas a sus docentes y garantizará que sus egresados completen el ciclo básico universitario.

Además de las nuevas infraestructuras, se anunció la implementación del programa "CRECE Primaria", una estrategia diseñada para optimizar los aprendizajes en el segundo ciclo del nivel primario. Este programa está alineado con las metas del gobierno de cara al 2028 y se enfocará en el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando sus habilidades cognitivas, emocionales, sociales y físicas.

Por su lado, la gobernadora Rafaela Javier Gomera, reiteró el respaldo total de la gobernación a las iniciativas educativas y resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional para alcanzar los objetivos propuestos.

Reconoció la labor de figuras clave como el arquitecto Wladimir Custodio, de Estructuras Físicas Educativas y Sixto Soriano, representante de la APMAE; quienes formar parte del sector educativo de la provincia Monte Plata.

Agregó que con estos pasos, la Regional 17 de Educación de Monte Plata se posiciona como una de las regiones con mayor crecimiento y proyección, demostrando una gestión enfocada en el desarrollo integral del sistema educativo y en el futuro de la juventud dominicana.

Concluyó haciendo un llamado a la comunidad a seguir apoyando la labor de las escuelas, para construir una provincia más educada y próspera.