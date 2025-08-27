Preocupa cañada en La Compuerta de los Alcarrizos

Por al menos cinco años los residentes de la calle La Compuerta, del municipio de Los Alcarrizos, han lidiado con las aguas negras estancadas de una cañada que reposa frente a sus puertas.

Cuatro son las viviendas que son directamente afectadas, por lo que los habitantes externaron su preocupación por ser un foco infeccioso y criadero de plagas.

Rosa María Paula, una de las personas afectadas, manifestó que en varias ocasiones brigadas del Ayuntamiento de Los Alcarrizos han visitado el lugar, pero solo deshierban el área, escavan y no corrigen finalmente el problema.

“Ahí lo que puede hacer es ahogarse un muchacho porque el agua no corre para ningún lado. Vienen y la limpian y deshierban pero no buscan la solución de destapar la alcantarilla y hacen el allante y cuando llueve se llena eso hasta aquí, porque no tiene para dónde coger”, expresó Paula.

Aparte de representar un peligro para la salud, Paula indicó que también representa un peligro para la seguridad de las personas del lugar, principalmente de los niños que juegan en el área y en ocasiones buscan “peces” en la cañada.

Rosa María Paula, una de las comunitarias afectadas por la cañada.Raul Ascencio

Ante la multiplicación de mosquitos, Paula manifestó que utiliza velas para ahuyentarlos.

Asimismo, manifestó que con la campaña que recientemente relanzó Salud Pública “Ganémosle al dengue”, brigadas de la institución visitaron la comunidad para fumigar y aplicar otras medidas para contrarrestar el dengue.

Sin embargo, considera que en esa cañada, por ser aguas negras las aposadas, también se pueden reproducir otros agentes infecciosos, no solo el dengue.

“Esa agua no produce mosquito del dengue porque es sucia, pero puede producir paludismo, y más enfermedades que no solo es el dengue. Produce infección en la piel, rasquiña, hay muchos niños con fiebre”, expresó.