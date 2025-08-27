Papa León crea nueva diócesis en RD y designa como su obispo al padre Manuel Ruiz

La Conferencia del Episcopado Domingo, informó que el Papa León XIV, erigió una nueva Diócesis, denominada Stella Maris, que abarca los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica.

Estas demarcaciones anteriormente formaban parte de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Para dirigir esta diócesis, de acuerdo al Episcopado, fue designado, como su primer obispo, al padre Manuel Antonio Ruiz de la Rosa.

De acuerdo a la información, la sede de la Diócesis será el municipio de Santo Domingo Este, y la catedral, la Parroquia Stella Maris, ubicada en ese municipio.

Ruiz nació el 27 de agosto de 1965 en Bayaguana. Es comunicador y maestro, creador del colegio Movearte, creado en mayor parte con materiales reciclados.

Ruiz es un sacerdote con una amplia formación académica y una larga trayectoria de servicio en la pastoral, la educación, la comunicación y la vida social de la Iglesia.

Posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Sevilla, España. Ha sido profesor en la PUCMM, la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y formador en el SPSTA.

Fue enlace del Poder Ejecutivo con la Iglesia católica, cofundador de Radio María de la Altagracia (Santo Domingo), director de Televida canal 41, así como de las emisoras Radio Altagracia (Santo Domingo), director de Televida canal 41, así como de las emisoras Radio ABC y Vida FM.

En la actualidad, es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Vida de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), delegado de la CED ante el Consejo Económico y Social (CES), y director del proyecto “Hogar, Vida y Esperanza”, dedicado a niños abandonados y con discapacidad.