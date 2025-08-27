Miércoles con aguaceros en algunas provincias y temperaturas de 36 grados

Para este miércoles, la humedad asociada al paso de la onda tropical, que se alejó de nuestra área, y los efectos de una vaguada en altura al norte del país, favorecerán algunos nublados durante las horas matutinas, que dejarán chubascos dispersos en provincias como: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayo, Samaná, Monte Plata y La Romana.

Mientras que para la tarde, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que los efectos asociados al ciclo diurno, también provocarán aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche, en especial hacia las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón y Monte Cristi.

Fuerte oleaje

En un sector de la costa caribeña, al sur/suroeste de Pedernales, se les recomienda a los operadores de las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales. En la costa Atlántica, el oleaje ha retornado a la normalidad.

Temperaturas muy calurosas

El termómetro sigue marcando temperaturas entre 35 y 36 grados Celsius, por la época del año y la incidencia del polvo del Sahara, con sensación termia superior, por lo que le Indomet mantiene las recomendaciones de usar ropa ligera e ingerir abundantes líquidos.

Otra onda tropical

El jueves, otra onda tropical se acercará a nuestra área, manteniendo las condiciones atmosféricas favorables para que, junto a la vaguada en altura, también se generen algunos aguaceros y tronadas aisladas en la madrugada y horas de la mañana.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:

La tormenta tropical Fernand se localiza a unos 950 km al sur/sureste de Newfoundland, Canadá. Con vientos máximos sostenidos ha aumento a unos 75 km/h y se desplaza hacia el noreste a unos 19 km/h. Este sistema, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana.