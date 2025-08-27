Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La República

Miércoles con aguaceros en algunas provincias y temperaturas de 36 grados

El jueves otra onda tropical se acercará a nuestra área

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), julio de 2025 se perfila como uno de los más calurosos en los últimos 30 años.

Redacción Listín DiarioSANTO DOMINGO, RD

Para este miércoles, la humedad asociada al paso de la onda tropical, que se alejó de nuestra área, y los efectos de una vaguada en altura al norte del país, favorecerán algunos nublados durante las horas matutinas, que dejarán chubascos dispersos en provincias como: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayo, Samaná, Monte Plata y La Romana.

Mientras que para la tarde, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que los efectos asociados al ciclo diurno, también provocarán aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche, en especial hacia las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón y Monte Cristi.

Fuerte oleaje

En un sector de la costa caribeña, al sur/suroeste de Pedernales, se les recomienda a los operadores de las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales. En la costa Atlántica, el oleaje ha retornado a la normalidad.

Temperaturas muy calurosas

El termómetro sigue marcando temperaturas entre 35 y 36 grados Celsius, por la época del año y la incidencia del polvo del Sahara, con sensación termia superior, por lo que le Indomet mantiene las recomendaciones de usar ropa ligera e ingerir abundantes líquidos.

Otra onda tropical

El jueves, otra onda tropical se acercará a nuestra área, manteniendo las condiciones atmosféricas favorables para que, junto a la vaguada en altura, también se generen algunos aguaceros y tronadas aisladas en la madrugada y horas de la mañana.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:

La tormenta tropical Fernand se localiza a unos 950 km al sur/sureste de Newfoundland, Canadá. Con vientos máximos sostenidos ha aumento a unos 75 km/h y se desplaza hacia el noreste a unos 19 km/h. Este sistema, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana.

