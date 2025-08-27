Abinader coloca directora “provisional” en Promese/Cal y destituye a gerente del Bandex

El presidente Luis Abinader decidió designar a una directora “provisional” para que sea la titular interina del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).

A través del decreto 472-25 el mandatario señaló que Andrea Cándida Difó Marte sea la encargada “de manera provisional” de ejercer la dirección de la entidad con todas las atribuciones y potestades propias del cargo.

Difó Marte ocupaba la posición de subdirectora de la institución desde agosto del 2020.

La institución había quedado acéfala desde el pasado domingo 17 de agosto cuando el mandatario dispuso el movimiento de Adolfo Pérez hacia Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

Destituyen a gerente general del Bandex

A través del mismo decreto, el mandatario destituyó a Juan Alberto Mustafá Michel, quien hasta el momento fungía como gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex); posición que ocupaba desde el seis de agosto del 2021.

El Bandex se suma al listado de instituciones que se encuentran sin incumbente; el paso de Onésimo González a la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), dejó al Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE) sin un titular.

El movimiento de Edward Guzmán al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) dejó sin un gerente general al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS); mientras que la destitución de José García Ramírez deja acéfalo al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).