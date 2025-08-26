Llenar sus formularios con información real: La petición del nuevo cónsul general de EE.UU. en RD

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció este martes la llegada de William Swaney como su nuevo cónsul general en el país.

En un audiovisual de bienvenida, Swaney instó a los dominicanos que buscan visa estadounidense a que llenen su propio formulario de solicitud para evitar problemas o perder la posibilidad de viajar a EE.UU., “incluso de por vida”.

“En caso de recibir ayuda asegúrate por favor de saber lo que ponen en el formulario y que esta información sea correcta”, dijo el diplomático en el video publicado en las redes sociales de la embajada del país norteamericano.

“Si la información en su formulario y lo que contestes durante la entrevista consular no están en concordancia, puedes tener problemas y perder la posibilidad de viajar a los Estados Unidos, incluso de por vida”, indicó en el audiovisual.

Swaney invitó a las personas a acudir a las fuentes oficiales de la Embajada para información sobre los trámites consulares.

Con una destacada trayectoria en el Servicio Exterior de los Estados Unidos, Swaney tiene más de 20 años de experiencia diplomática a este cargo.

Como cónsul general, tendrá a su cargo las operaciones consulares de la Embajada, que ofrecen servicios a ciudadanos estadounidenses que residen o viajan a República Dominicana, además de proveer servicios de visado a los dominicanos que desean visitar, estudiar o trabajar en los Estados Unidos.

“Es un honor servir en la República Dominicana y estoy comprometido con fortalecer la duradera relación entre nuestros dos países”, indicó Swaney.

“Espero trabajar de cerca con el pueblo dominicano para promover el entendimiento mutuo, la seguridad, la prosperidad y los valores democráticos”, agregó.

La primera misión diplomática de Swaney fue precisamente en República Dominicana en 1997, donde se desempeñó como vicecónsul. Regresó en 2018, ocupando diversos roles durante la pandemia.

Sus otras giras incluyen puestos en México, Francia, Afganistán, Camerún y los Países Bajos, además de ocupar cargos en Washington, D.C.

Posee títulos de la Universidad de Vermont, la Universidad George Washington y el Bates College, y domina el idioma español.