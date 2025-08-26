Josefa Castillo sobre denuncia de niña muerta: “Nosotros no somos receptores de denuncias”

La directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Josefa Castillo, negó que la denuncia de maltrato realizada por una vecina de la niña Smailin Coronado, quien murió tras actos de tortura y barbarie ocasionados por su tía Yokeiry Coronado de la Cruz y el esposo de esta, Jeider Montero Medina, estuviera en la plataforma de esa entidad.

“Lo que nosotros podemos asegurarles es que eso no está en nuestra plataforma. La persona final donde llegó la información no pudo tramitarla a nuestras redes de servicios, pero que en la plataforma solo entran casos de dos a cinco años, si no, no entran”, aseguró a referirse al caso durante LA Semanal con la prensa.

Expresó que la persona del Centro de Atención Integral Familias Inteligentes (CAIFI), a quien se le suministró la información y dijo que se la pasaría a su superiora, “parece que no lo hizo”.

“Nosotros no somos receptores de denuncias, esa no es nuestra misionalidad”, expresó Castillo.

Sin embargo, admitió que un acto humano y de responsabilidad social era orientar a la persona que quería hacer la denuncia sobre las instituciones a las que debía dirigirse.

“En un acto humano y de responsabilidad social, ahí sí cabía el hecho de orientar y decir bueno, debes ir a Conani, debes ir al Ministerio Público, debes informar a la Policía y así ponernos en contexto, esa es la realidad que tenemos nosotros con respecto a esa noticia desagradable que ha ocurrido en este país”, dijo.

La semana pasada la periodista Edith Febles denunció a través del programa El Día, que hace aproximadamente un mes una vecina de la niña contactó a una empleada del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y le contó que quería hacer una denuncia anónima “sobre el maltrato a una infante” y la misma le indicó que había subido la denuncia en el sistema, tanto ella como su jefa.

“Mi jefa lo subió a plataforma. Yo lo hice con el mismo nombre de la niña que me diste y con la misma referencia de lo que tú has observado, con eso hice el reporte. Entonces, ya mi jefa lo subió a plataforma y lo puso tipo emergencia. Desde que ellos nos respondan, yo te dejo saber cuál será el proceso. Puedes estar tranquila, porque ser anónimo, tanto tú como yo, eso quedará a mi ánimo, pero según lo que se vaya haciendo, yo te voy a ir información para que tú sepas el proceso”, decía la mujer a la vecina de la niña.

El 16 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, se produjo la muerte de Smailin Coronado de siete años, en su residencia ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules.