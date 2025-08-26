Gobierno declara la salud mental como una “prioridad nacional”; diseñan plan integral

Tras los últimos hechos en los que menores de edad perdieron la vida a manos de sus propios padres, el Gobierno Dominicano calificó el abordaje de la salud mentar de los ciudadanos como una “prioridad nacional” y que se trabaja en el diseño y aplicación de un “plan integral”.

La información fue emitida por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, luego de una reunión sostenida con el presidente Luis Abinader en la tarde de este martes.

“Estamos trabajando en un plan integral que abarque prevención, atención comunitaria, servicios especializados y mayor articulación interinstitucional. Lo que buscamos es dar una respuesta más cercana, humana y efectiva a la población”, manifestó Atallah, a través de declaraciones que fueron reproducidas por la dirección de prensa del Presidente de la República.

El ministro de Salud Pública detalló que una vez concluido el diseño final, será presentado al país.

“Esto forma parte del compromiso del presidente Abinader con mejorar la salud y el bienestar de la población”.

Justo el pasado lunes, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que la salud mental "dejó de ser una prioridad hace muchos años", y advirtió que el país enfrenta una gran deuda social en la creación de espacios accesibles para la atención preventiva y gratuita en esta materia.