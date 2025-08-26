Expectativas e instituciones acéfalas: La espera por los otros movimientos de Abinader

En “La Semanal” de la pasada semana, menos de 24 horas después de realizar los primeros cambios a su gabinete tras cumplir el primer año de su segundo mandato presidencial, el presidente Luis Abinader señaló que en los “dos o tres días” subsiguientes los movimientos continuarían.

Esas declaraciones del mandatario crearon expectativa tanto para los ciudadanos, como para los militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes el resto de la semana estuvieron vigilantes del canal de WhatsApp del gobernante.

Las expectativas también fueron altas dentro de los miembros de los partidos aliados al oficialismo ya que durante esa Semanal, el mandatario afirmó que dentro de esos próximos decretos, varios de ellos estarían ingresando al tren gubernamental.

A más de un año de asumir la Presidencia de la República por segunda vez, aún hay múltiples dirigentes de esos partidos aliados que han denunciado que no han sido tomados en cuenta para ingresar a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo.

Uno de ellos es el presidente del Partido Cívico Renovador (PCR), Jorge Zorilla, quien ha manifestado en varias ocasiones que espera “con paciencia” una designación dentro del Estado y ha sido el que más estruendo ha generado con sus declaraciones. Al partido Alianza País tampoco se le ha otorgado ni una posición.

El otro es el Partido Popular Cristiano (PPC) que tampoco ha recibido consideración para entrar al gabinete presidencial. A finales del año pasado, Ángel Peguero Méndez, denunció que el PPC no ha sido tomado en cuenta para asumir roles dentro del gobierno, lo que ha generado un profundo malestar en su dirigencia; manifestando, incluso, su arrepentimiento por apoyar al mandatario.

Se recuerda que unas 21 organizaciones políticas ayudaron a Abinader ganar la Presidencia de la República con un 57.44% en mayo del 2024 y como recompensa por ceder su casilla electoral para que aparezca el rostro del mandatario, a los dirigentes de esas organizaciones políticas se le ha “premiado” con puestos dentro del tren gubernamental, apoyos en candidaturas congresuales y municipales, además de incluir a algunos en el listado de dirigentes que lograron ingresar como diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Con los movimientos de ese domingo 17, unas tres instituciones fueron dejadas acéfalas; sin que se hayan realizado las designaciones correspondientes; el traslado de Adolfo Pérez hacia el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) dejó al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PromeseCal) sin un director; al igual que el de Onésimo González a la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), dejó al Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE) sin un titular.

El paso de Edward Guzmán al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) dejó sin un gerente general al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS); mientras que la destitución de José García Ramírez deja acéfalo al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

Aunque los “dos días” han sido extendidos, la expectativa por los próximos movimientos del mandatario aún se mantiene.