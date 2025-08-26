Sin enfermeras, no hay salud: La consigna del personal de enfermería del Cibao al parar sus labores

Con sus uniformes y carteles en mano, cientos de enfermeros y enfermeras dejaron sus puestos este martes en hospitales y centros de salud de la región del Cibao en cumplimiento al paro de 24 horas convocado por ese gremio.

La protesta, que se produce por segunda vez en menos de un mes, se realiza en reclamo del pago de incentivos por antigüedad, nombramiento de nuevos técnicos, reclasificación de quienes se han capacitado y mejores condiciones laborales.

“Donde no hay enfermeras, no hay servicio”, resumió Ramón Rodríguez, secretario general de la regional Norte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (SINATRAE).

Rodríguez también pidió frenar las cancelaciones del personal que trabajó durante la pandemia del COVID-19.

“Antes eran héroes, ahora los despiden sin explicación”, lamentó.

Anairis Taveras, secretaria regional de la Unión Nacional de los Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED), habló con emoción.

“No queremos estar aquí dejando a nuestros pacientes. Pero nos han llevado a esto. Señor presidente, si le han dicho que ya todo está resuelto con enfermería, le están mintiendo”, advirtió.

De no recibir respuestas del Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno, los gremios anunciaron que las protestas podrían continuar.

La protesta, a nivel nacional, también fue realizada en la Línea Noroeste. En los que concierne al hospital municipal de Guayubín, las trabajadoras de la salud dejaron sus actividades diarias para llamar la atención de las entidades del sector salud.

Los enfermeros y enfermeras del hospital provincial Luis Morillo King de La Vega simbolizaron la manifestación con un ataúd, como una muestra de que sus esperanzas han muerto.

Las enfermeras de La Vega, también reclamaron mejoras en los servicios del principal centro de salud de la provincia, pero también aprovecharon la ocasión para pedir el cumplimiento de acuerdos pendientes que anteriormente el gremio que las agrupas había logrado con el gobierno.