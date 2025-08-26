El "Cristiano", asesinado en el Malecón de Puerto Plata, tenía registro por drogas y homicidio

Lodizol Alberto de los Santos de la Rosa, alias "El Cristiano", de 45 años de edad y asesinado de un disparo la madrugada de este lunes 25, en la avenida Gregorio Luperón, en el Malecón de Puerto Plata, figura en los archivos de la Policía Nacional por supuesta distribución de drogas y homicidio.

De acuerdo a los informes, el hombre se encontraba compartiendo con familiares en el malecón, y una persona de las que viajaba en un carro marca Hyundai, color gris, se desmontó del vehículo y sin mediar palabras le provocó la herida que le ocasionó la muerte.

"El Cristiano" fue herido en el hemitórax derecho con entrada y salida, ocasionándole daños a los pulmones. Tras ser herido, llamó a su cuñado Alexis Antonio Familia y le dijo que lo fuera a buscar, que estaba herido, además de que no lo dejara morir.

Agentes de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) se presentaron al lugar del hecho, logrando recolectar al menos seis casquillos de una pistola 9 milímetros.

Expedientes

En junio del 2007, la Policía Nacional informó sobre el apresamiento en San Juan de la Maguana, provincia San Juan, de los hermanos Lodizol Alberto y José Elvin de los Santos de la Rosa, acusados de matar a Jairo Rosol Valdez Ramírez, de 24 años, y Jean Carlos Hernández Sosa, de 21, cuyos cadáveres fueron encontrados esposados el 27 de enero del mismo año en la carretera Luperón, Puerto Plata.

También, en marzo de 2019 miembros de la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN) de la Policía informaron la detención de Lodizol Alberto de los Santos de la Rosa, alias "Cristiano", junto a otras tres personas más, en el parqueo de una tienda de Santiago realizando una transacción de drogas que pesaba más de 4,000 mil gramos, de acuerdo a las autoridades.

Las autoridades investigan si su muerte está relacionada a actividades ilícitas.