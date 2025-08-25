Sanz Lovatón: “Las críticas de la oposición nos mejoran cuando son justas”

El director general de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, afirmó que la oposición tiene derecho a proponer y criticar, en el marco de la democracia y la libertad de expresión, aunque resaltó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha demostrado avances significativos en sus cinco años de gestión.

“Yo creo que las críticas de la oposición nos mejoran cuando son verdades, cuando son justas; sin embargo, la sociedad dominicana está viendo con sus propios ojos lo que está pasando, lo está viviendo desde sus casas”, expresó el funcionario tras encabezar el acto de apertura del año escolar 2025-2026 en la Escuela República de Chile en Santo Domingo.

Sanz Lovatón destacó que el PRM ha logrado levantar al país luego de la pandemia de la COVID-19.

“Hemos recuperado nuestra agropecuaria, recuperamos nuestras zonas francas y recuperamos nuestros empleos”, dijo.

El mismo resaltó que, por primera vez en 25 años, el salario mínimo se ha aumentado dos veces. También subrayó el resurgimiento de la industria turística, al considerar que “este país se levanta”.

Al referirse nuevamente a la oposición, concluyó:

“A los amigos de la oposición que hagan sus críticas, los escuchamos, los atendemos y que Dios los bendiga en sus afanes”.