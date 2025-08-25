Sigmund Freud encabeza apertura del año escolar en Pedernales

Con el lema “Innovar y Aprender”, en un emotivo acto realizado en el Liceo Profesor Pastor Roberto Méndez, quedó formalmente inaugurado el año escolar 2025-2026 en esta provincia, bajo la coordinación del Distrito Educativo 01-01. Alrededor de 30 centros educativos iniciaron sus labores con una matrícula estimada de 8,050 estudiantes, según informó el director distrital, Nelson Pimentel.

La actividad la encabezó Sigmund Freud, representante de la Alianza Público-Privada, quien arribó en horas de la mañana al plantel educativo en un helicóptero privado, cumpliendo disposiciones del presidente Luis Abinader. Lo acompañaron la directora regional Sur 01-01, Wanda Barrer Pérez; la gobernadora de Pedernales, Edirda de Óleo; el senador Augusto Velásquez; el director distrital Nelson Pimentel; Ramón Pérez, en representación de la diputada Mery Mercado de Contreras; y David Medrano, presidente local de la Asociación Dominicana de Profesores ( ADP).

El nuevo años escolar se inició con una invocación religiosa a cargo del sacerdote Germán Ramírez, de la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, seguida por las palabras de bienvenida ofrecidas por la maestra Faustina Romero Peña, directora del liceo.

También estuvieron presentes técnicos nacionales, delegaciones educativas de distintas áreas, directores de centros, docentes, estudiantes y miembros de la sociedad civil organizada.

Durante su intervención, tanto Sigmund Freud como la gobernadora Edirda de Óleo destacaron los logros del gobierno en materia educativa y exhortaron a padres, madres y estudiantes a integrarse de manera activa al proceso educativo desde el primer día de clases.

Pocos estudiantes en las escuelas de Pedernales

Sin embargo, se notó una baja asistencia estudiantil en varios centros, este lunes, atribuida a la falta de útiles escolares y al hecho de que muchas familias esperan que las actividades escolares se normalicen en los próximos días.

INAUGURACIÓN ESPECIAL

Uno de los momentos más destacados del acto fue el anuncio, por parte del sacerdote Germán Ramírez, de la inauguración de la primera aula especializada para estudiantes con discapacidad en la escuela parroquial "Divino Niño" de esta comunidad, un paso significativo hacia una educación más inclusiva.

La estudiante Kimberly Cruz, del sexto grado, habló en nombre del alumnado. El cierre del acto estuvo a cargo del grupo folclórico del liceo Profesor Pastor Roberto Méndez, que deleitó a los presentes con una colorida presentación artística que resaltó la identidad cultural local.

La ceremonia concluyó en un ambiente de entusiasmo y compromiso, con la participación de representantes de la sociedad civil, la Policía Escolar, empleados locales, comunitarios y autoridades regionales.