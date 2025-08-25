Mujeres con ansiedad y estrés en adolescencia son más propensas a depresión posparto, dice sicóloga

Las madres que suelen ser más propensas a padecer depresión posparto son aquellas mujeres que en su adolescencia fueron muy ansiosas, lidiaron con altos niveles de estrés y tuvieron una relación de pareja conflictiva, afirma la psicóloga Cristina Mena.

Explicó que este tipo de depresión tiene muchos orígenes, pero uno de los principales tiene que ver con las hormonas que regulan el cerebro durante el embarazo, debido a que sus niveles se posicionan muy por debajo de lo normal.

Asimismo, indicó que es importante que la madre durante esta etapa pueda contar con el acompañamiento del círculo familiar, tener a la disposición una red de apoyo que le colabore con el estrés resultado por la falta de sueño; adaptabilidad a la lactancia y cambios corporales.

“Son un sinnúmero de factores que están alrededor de la vida de esa mujer, muchos, drásticos, que ella y su cerebro deben de asimilar y cada cerebro es único”, expresó Mena.

Aseguró que este tipo de depresión puede reflejarse con cualquier mujer, sin importar la edad o estatus social.

Indicadores de alerta

Mena manifestó que un indicio de que una madre padece de depresión posparto es notar los cambios de actitudes.

“Notar que no está la chica vigorosa, no está el mismo estado de ánimo, cuando se dirige al bebé, hay madres que su situación de depresión posparto es que le quiten al bebé; la depresión posparto puede dar porque nadie me visite (…) Hay muchas maneras de detectar estos indicadores de alerta, que la familia debe estar pendiente”, explicó Mena.

Tratamiento

Mena, además, indicó que ante un caso de depresión posparto inicialmente se debe trabajar con terapia cognitiva conductual; seguido de un acompañamiento que le permita quedarse “en el aquí y el ahora” y hacerla consciente de su realidad.

Explicó que si el caso es de naturaleza químico cerebral, se debe inducir a la paciente a psicofármacos, indicados por psiquiatría.

Recuperación

Cristina Mena manifestó que tras una madre padecer de este trastorno del estado de ánimo, muchas suelen recuperarse por completo, sin embargo, otras no.

“Cada persona es única. Por eso la salud mental es algo que debemos cuidar tanto, debemos estar pendientes. Tú tienes que cuidar a esa niña desde la gestación, porque esa niña que tú tienes en el vientre, mañana va a ser una mujer, y tu estado de ánimo como mamá es el que ella va a reflejar”, explicó Mena en una entrevista realizada por la periodista Martina Espinal, en el programa televisivo “Al Punto Vespertino”.

Psicóloga Cristina Mena y Martina EspinalFuente externa

De igual forma, resaltó la importancia del cuidado del embarazo, ya que considera que desde el vientre se va formando la salud mental de la persona, además de garantizar las condiciones adecuadas para proporcionarle un crecimiento estable una vez nazca.

Depresión posnatal

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) define la depresión posparto o posnatal como una forma diferente de la melancolía que se siente después del parto.

Expertos la definen como una forma “grave y duradera” de depresión que puede aparecer después del parto.

Unicef indica que puede aparecer entre dos y ocho semanas después de dar a luz, pero puede darse hasta un año después del nacimiento del bebé.