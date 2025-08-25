Padre de niños que murieron envenenados en el Ensanche Isabelita dice la madre era “excepcional”

En notable consternación permanecen los moradores del Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, tras la tragedia del triple homicidio-suicidio, en el que una madre presuntamente les quitó la vida a sus tres hijos y posteriormente se suicidó al ingerir una sustancia tóxica.

El hecho ocurrió en la noche del domingo en la calle Respaldo 7, esquina calle B, del referido sector.

Casa donde vivía los menores envenenados por su madre, Pensilvania Núñez, en el Ensanche Isabelita, Santo Domingo EsteLeonel Matos

La autora del hecho respondía al nombre de Pensilvania Núñez, de 37 años, y aunque se omiten los nombres de los menores, tenían siete, nueve y once años de edad.

Como una mujer “reservada”, pero "agresiva", describió José Arami Cabrera, de 46 años, a su esposa y hoy difunta.

Sin embargo, manifestó que como madre era excepcional, por lo que permanece en asombro ante lo ocurrido.

"Algunas veces ella me celaba. Ella era muy cariñosa y muy buena con sus hijos, por eso estoy sorprendido. Todavía yo no creo que ella hiciera eso; ella quería demasiado a esos muchachos", expresó.

Cabrera regresó en la mañana de este lunes al lugar de los hechos cabizbajo y con notable cansancio, tras haber sido sometido a un interrogatorio como parte de la investigación realizada por las autoridades.

José Arami Cabrera, padre los menores envenenados en el Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, llegando al lugar de los hechos cabizbajoLeonel Matos

"La razón de que ella cometiera esa tragedia yo no la sé. Estábamos bien; de un momento a otro ella bajó para acá, y no se sabe lo que pasó en el camino, porque yo no la vi", explicó Cabrera.

Núñez habría dejado una carta escrita antes de la tragedia; sin embargo, se desconoce su contenido y continúa bajo custodia de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

"Ella dejó una carta, pero yo no la tengo, yo no me acuerdo qué era lo que decía, la Policía la tiene", aseguró.

Diez años tenía la pareja residiendo en el sector y de matrimonio 13.