El ministro de Agricultura, Limber Cruz, negó que se le haya realizado un desfalco a esa institución luego de que se reportara que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrestara a varios empleados de esa institución vinculados a desvíos de fondos de esa entidad.

Al ser cuestionado durante el desarrollo de La Semanal con la Prensa, Cruz sí indicó que había uno las personas “que andaban con él” hacía un uso irregular de las dietas que se les otorgaba al momento de hacer recorridos.

“Sin embargo, me informaron que alguien de los que andaba conmigo hacían uso de lo que se le daba (las dietas) y lo repartían de manera desigual; no fue a (el Ministerio de) Agricultura, no fue a mí; no fue al Gobierno, eso yo no lo acepto; porque si habían gente que andaba conmigo le asigna x cantidad y le dan x menos, yo eso no lo acepto”, respondió Cruz.

Video Ministro de Agricultura niega se haya realizado un desfalco a su institución





La pasada semana se reportó que la Pepca arrestó a Santiago Regalado, jefe de seguridad del Ministerio; el coronel Harel Katz, encargado del Departamento de Seguridad Militar; mientras que también se investiga a al jefe del Gabinete del ministro Limber Cruz, Freddy Fernández y otros empleados del área financiera.

Tras esa noticia, el Ministerio de Agricultura informó este viernes que suspendió a empleados por investigación de manejo de fondos.

En un comunicado, la entidad expresó que desde hace dos semanas lleva una “investigación interna” que involucra a miembros del departamento de seguridad y otro del área financiera, “quienes están suspendidos al servicio que ofrecen al Ministerio de Agricultura hasta que se clarifique el uso de los recursos asignados al departamento de seguridad”. Asimismo, afirmó que una vez concluida la investigación serán los primeros en informar debidamente a la opinión pública, y si lo amerita, actuar como manda la ley en estos casos.