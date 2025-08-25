Madre envenena a sus tres hijos y se suicida en el Ensanche Isabelita

Fue identificada como Pennsylvania Jiménez Valdez, la mujer que la noche del domingo falleció junto a sus tres hijos, luego que les diera una sustancia venenosa, la misma que posteriormente ingirió, en su casa en el Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este.

Los cuatro cadáveres fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar las causas reales de las muertes, de la dama de 36 años y sus hijos de 11,9 y 7 años.

En medio del asombro y la consternación de los vecinos, trascendió que la Policía encontró una nota, presuntamente escrita por la dama, en la que pedía perdón. Sin embargo, son las investigaciones las que determinarán la autenticidad del manuscrito.

El filicidio –suicidio se produjo al ingerir un jugo que fue mezclado con una sustancia venenosa.