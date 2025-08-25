Lunes de mucho calor y polvo del Sahara; mientras Indomet vigila activa onda tropical

Hoy iniciamos la semana laboral, con una masa de aire con menor contenido de humedad, junto con la incursión de polvo del Sahara que dará un tono grisáceo al cielo y favorecerá un ambiente mayormente soleado y caluroso en las horas matutinas, con lluvias escasas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que en la tarde continuará caluroso; no obstante, por efectos locales y la aproximación de la onda tropical, se presentarán chubascos o aguaceros aislados en puntos dispersos de La Altagracia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón entre otras. Dichas actividades disminuyen en horas de la noche.

El verano, es una estación del año caracterizada por temperaturas calurosas, en adición a otros factores como el polvo del Sahara, y los vientos cálidos del sureste, en tal sentido, el Indomet recomiendausar ropa ligera de colores claros, a ingerir suficientes líquidos, buscar lugares frescos y ventilados, si toma el sol en el horario de 11 am hasta las 5 pm hágalo con la debida protección, y recuerde que los niños y envejecientes son más susceptibles.

Para mañana martes, en las horas matutinas se presentarán algunos chubascos en la llanura oriental de características pasajeras. En la tarde y las primeras horas de la noche, tendremos un aumento de la nubosidad y humedad debido a la onda tropical al sur del país, que estarán provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en poblados como: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San Juan y Elías Piña, entre otras provincias.

Tormenta Fernand y activa onda tropical

El Indomet informa que monitorea constantemente una zona de aguaceros y tormentas eléctricas, asociada a una onda tropical, que se localiza sobre las Antillas Menores y se desplaza hacia el oeste aproximadamente a 35 km/h. Presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de 10 % en 48 horas y en los próximos 7 días. “Es importante estar atentos a nuestras actualizaciones”.

La tormenta tropical Fernand se localiza a unos 580 km al este/noreste de Bermudas. Con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y se desplaza hacia el nor/noreste a unos 19 km/h. Este sistema, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana.