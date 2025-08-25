Fiscalía pide prisión preventiva para hombre acusado de matar a su hijo en Los Guandules

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva para Dionys Anderson Zabala Reyes, acusado de la muerte de su hijo de un año y ocho meses de edad en el sector de Los Guandules.

La instancia fue depositada en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas y se espera que sea conocida este martes.

Previo al depósito de la medida de coerción, el imputado fue evaluado por un médico legista de la Fiscalía y luego trasladado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

A su salida, sus respuestas a los periodistas no tenían sentido, lo que sugiere una posible enfermedad mental.

Madre que habría envenenado a sus tres hijos dejó manuscrito pidiendo perdón, según la Policía Lea también

Detalles de la tragedia

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, en la madrugada del 24 de agosto de 2025, en la calle Ricardo Carty de Los Guandules, Dionys Anderson Zabala Reyes asfixió a su hijo de forma aún no esclarecida mientras el niño dormía a su lado.

Alrededor de las 4:00 a. m., la madre del imputado, la señora Mercedes Reyes, se despertó al escuchar a su hijo orar en voz alta y exclamar: “¡Gracias a Dios por permitirme dormir a mi primogénito!”. Preocupada porque el niño no se había levantado a pedir leche, llamó a sus otros hijos, Sammy y Yojalvin Zabala Reyes, para que subieran por la pared y abrieran la habitación.

Una vez adentro, se percataron de que el imputado tenía a su hijo abrazado y se negaba a soltarlo. Yojalvin Zabala Reyes tuvo que forcejear para quitárselo, momento en el que se dio cuenta de que el niño no reaccionaba ni respiraba.

De inmediato, alertaron al 911 y a sus familiares, y una patrulla de la Policía Nacional procedió a arrestar al imputado en flagrante delito, leyéndole sus derechos.

El Acta de Levantamiento Número 0100969, con fecha del 24 de agosto de 2025, confirmó que el niño de un año y ocho meses murió por asfixia mecánica.

Caso Relacionado en el sismo sector

Este trágico suceso ocurre pocos días después de que una pareja fuera acusada de asesinar a una niña de siete años, también en el sector de Los Guandules.

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Yokeiry Coronado de la Cruz, tía de la menor, y a su pareja, Jeider Montero Medina, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.