Faride sobre la salud mental: "Dejó de ser una prioridad hace muchos años"

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que la salud mental "dejó de ser una prioridad hace muchos años", y advirtió que el país enfrenta una gran deuda social en la creación de espacios accesibles para la atención preventiva y gratuita en esta materia.

La funcionaria reaccionó ante los recientes casos que han estremecido a la sociedad dominicana, en los que menores de edad perdieron la vida a manos de sus propios padres.

El más reciente ocurrió el domingo, cuando una mujer presuntamente envenenó a sus tres hijos con una sustancia tóxica, mezclada en jugo, provocándoles la muerte.

La madre también ingirió el veneno, lo que le causó la muerte poco después, según informó la Policía Nacional.

Horas antes, en el sector Los Guandules, un hombre asfixió a su hijo de apenas un año y ocho meses.

Raful que calificó estos casos como "desenlaces dolorosos" que ponen en evidencia la necesidad de fortalecer el sistema de salud mental en el país.

"La salud mental dejó de ser una prioridad hace muchos años. Es un tema de seguridad, es un tema de protección a menores, a sectores vulnerables, a ancianos, a mujeres, a madres que están siendo víctimas silenciosas de abusos que a veces no son detectables porque no representan un abuso físico y que terminan y desencadenan en el mismo", dijo.

La ministra consideró que República Dominicana requiere mayores recursos económicos, más tecnología y personal especializado para garantizar una labor preventiva que evite que los casos se conviertan en tragedias familiares.

"En esa gran deuda social, y por los desenlaces que estamos viendo, sobre todo después de la pandemia, el Estado tiene un gran desafío", advirtió la funcionaria.

Subrayó que el Estado debe impulsar políticas públicas integrales que incluyan formación, capacidad de respuesta y accesibilidad a centros de salud mental.

Raful sostuvo que la pandemia de la COVID-19 agudizó la crisis de salud mental a nivel mundial, y que República Dominicana no ha sido la excepción.

"Necesitamos partir de lo que tenemos y construir lo que nos hace falta para que los niños no se sientan violentados, por quienes tienen que protegerlos, que los ancianos tampoco, por un sistema que no le da respuesta y tampoco las mujeres, por las personas con quienes deciden pasar su vida, con las que deciden simplemente no estar", agregó.

Raful llamó a que toda la sociedad, incluyendo medios de comunicación, iglesias y juntas de vecinos, se comprometa en un trabajo colectivo para prevenir hechos de violencia asociados a problemas de salud mental.

La ministra habló del tema durante una rueda de prensa desde el Palacio de la Policía Nacional, tras haber culminado la reunión de seguridad ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.