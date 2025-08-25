Se evidencia poco tráfico en la avenida 27 de Febrero pese al inicio del año escolar 2025-2026

Se inicia el nuevo año escolar 2025-2026 y las vías del Gran Santo Domingo no han presentado grandes congestiones vehículares.

Según agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), a pesar del inicio del año escolar, las calles no se han visto entaponadas, asegurando que esto se debe al programa de restricción de giros a la izquierda.

“En otros años escolares es imposible lidiar con esos tapones, pero hoy las cosas marcharon bien y el plan va marchando bien”, explicó un agente consultado.

Aunque al inicio de ser implementada esta medida como parte de la Estrategia Integral de Gestión del Tránsito “RD Se Mueve”, los ciudadanos incumplían girando a direcciones no autorizadas, los agentes de la Digesett dicen que se ha estado respetando la prohibición.

Esta medida está orientada a optimizar la circulación, reducir la congestión vehicular y mejorar la seguridad vial en los principales corredores del Distrito Nacional.

“Evitar el giro a la izquierda en avenidas con mayor flujo de vehículos ha sido una medida que ayudó mucho al tránsito porque otros años escolares han sido un caos y en este todo está marchando bien; hay que ver si seguirá así”, aseguró un agente de la entidad del tránsito que se encontraba en la avenida Lope de Vega.

Durante las tres primeras fases, la institución del tránsito aseguró que se ha reorganizado el flujo vehicular en 13 intersecciones en avenidas estratégicas como Lope de Vega, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill y Máximo Gómez.

La nueva etapa de esta medida entró en vigencia ayer, la cual impactará los corredores de la avenida John F. Kennedy y la avenida 27 de Febrero.

A quienes infrinjan la restricción del giro a la izquierda, los agentes de la Digesett les colocarán una multa de RD$1,000.