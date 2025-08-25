Corte deja sin efecto otras apelaciones en caso Jet Set por acuerdos con sus propietarios

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó este lunes sin efecto los recursos de apelación interpuestos por dos de los querellantes en el caso de la discoteca Jet Set, según el consejo de defensa de los propietarios del establecimiento comercial.

El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz e integrado por Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, tomó la decisión luego de que Luis María Delgado Araujo y Rossi Milanés Feliz Medina llegaran a un acuerdo con los propietarios de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat.

En el acuerdo, firmado el pasado 22 de agosto, la señora Delgado Araujo renunció y desistió de cualquier derecho, acción, reclamo o indemnización. El desistimiento fue formalizado a través de sus abogados, Anyelo Starling Hernández y Pedro Ismael Cordero Familia, a quienes otorgó un poder para representar a su hija, la menor de edad Arlene Valenzuela Delgado.

Cabe destacar que la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación desestimó recientemente los recursos de apelación del Ministerio Público y de varios querellantes, quienes buscaban que a los dos imputados por la tragedia se les impusiera prisión preventiva.

Estos recursos fueron presentados en contra de la decisión de la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien había ordenado la libertad de los hermanos Espaillat imponiéndoles el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

La tragedia ocurrió el 8 de abril del presente año, cuando un derrumbe en la discoteca Jet Set causó la muerte de 235 personas y dejó a más de 80 heridos, mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba la tradicional fiesta de los lunes, donde el artista también preció.

Los querellantes han anunciado que reclamarán indemnizaciones millonarias ante los tribunales. Algunas de estas demandas también incluyen al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, alegando un supuesto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión del establecimiento.