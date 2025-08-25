Independencia y Bahoruco inician el año escolar con grandes expectativas

Con grandes expectativas fue aperturado el nuevo año escolar en las provincias Independencia y Bahoruco, durante una ceremonia en la Escuela Arzobispo Valera de este municipio cabecera, con la presencia de legisladores y autoridades civiles y militares.

Las directoras de la Regional 18 de Educación y del Distrito Escolar 18-01, Virginia Encarnación e Yrudys Feliz, coincidieron en establecer que el inicio del año escolar 2025-2026 abre nuevas oportunidades de aprendizaje, crecimiento, y superación debido al apoyo del presidente Luis Abinader y del ministro Luis Miguel Decamps.

“La escuela vuelve a ser ese espacio donde sembramos valores, conocimientos y sueños que se convertirán en logros para nuestra sociedad”, dijo Encarnación, en presencia de la gobernadora de Bahoruco, María Esther Díaz Medina, y el senador Guillermito Lama.

La funcionaria expresó que la regional ha sido bendecida porque comienza un año de clases con las cosas que se necesitan a tiempo, tales como uniformes, utilerías, libros y alimentos a tiempo.

Aparte de los diplomados que se tienen previstos para este año, Virginia anunció la impartición entre maestros y técnicos de las maestrías en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil, Neuroeducación y Neuroaprendizaje Aplicados, Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad.

Al dar la bienvenida a los estudiantes como protagonistas de la actividad, en nombre de quien habló Nicol Silfa, la directora distrital de Educación agradeció la presencia de las autoridades, tales como el alcalde anfitrión, Yadel Subervi; el diputado Juan Bolívar Cuevas; la fiscal Carmen de la Rosa y el gerente de la Cooperativa Nacional de Maestros (Coopnama), Cesarin Acosta.

“Decirles que hoy damos inicio a un nuevo ciclo, esperando tener los mayores resultados al final del año, de tal manera que alabamos y agradecemos a nuestro creador que estemos aquí hoy”, expresó Yrudys Feliz.

Decenas de estudiantes de la Arzobispo Valera, que dirige Katy Medina, que asistieron a la apertura de clases, fueron dirigidos por los maestros a sus aulas.