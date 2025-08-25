Adiós a los giros a la izquierda en la Máximo Gómez con Kennedy desde ayer

Desde el domingo entró en vigor la fase IV del programa de restricción de giros a la izquierda, iniciando con la optimización de la intersección semafórica en la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez.

Como parte de la Estrategia Integral de Gestión del Tránsito “RD Se Mueve”, el ajuste implicó la restricción de giros a la izquierda en la avenida John F. Kennedy hacia el sur por la Máximo Gómez (este–sur), y John F. Kennedy hacia el norte por la Máximo Gómez (oeste–norte).

Durante la tarde de ayer, en el lugar se observaban más de una docena de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para garantizar el orden en el tránsito, y que los conductores acaten la norma.

Con frecuencia, los agentes detenían a los motociclistas que intentaban girar a la izquierda para explicarle que esta opción ya no era posible.

A pesar de haber sido anunciada semanas antes, la medida generaba incomodidad en los conductores, quienes se veían obligados a tomar otras rutas como alternativa.

De acuerdo al Gabinete de Transporte, estas disposiciones están orientadas a optimizar la circulación, reducir la congestión vehicular y mejorar la seguridad vial en los principales corredores del Distrito Nacional.

Rutas alternas

Las autoridades informaron que para el giro restringido en la John F. Kennedy hacia el sur por la Máximo Gómez, los conductores podrán tomar la avenida San Martín y girar a la izquierda en la avenida Máximo Gómez, o bien utilizar la calle Paseo de los Aviadores para incorporarse a la San Martín y desde allí conectar con Máximo Gómez hacia el sur.

En cuanto a la restricción en la John F. Kennedy hacia el norte por la Máximo Gómez, la ruta alterna consiste en continuar hacia el este, girar a la derecha en la calle Paseo de los Ferreteros, luego, en la calle Mayor Valverde y, finalmente, acceder a la avenida Máximo Gómez en dirección norte.

Además, indicaron que las rutas estarán disponibles en plataformas de tráfico como Waze, y reiteró que “estas medidas se implementan de manera gradual y planificada, con el compromiso de mejorar la movilidad, garantizar la seguridad vial y facilitar la adaptación de los ciudadanos”.

Otras fases

Durante las tres primeras fases, han reorganizado el flujo vehicular en 13 intersecciones en avenidas estratégicas como Lope de Vega, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill y Máximo Gómez, donde según apuntan las autoridades del tránsito, “se han registrado mejoras de más de un 30 % en los tiempos de recorrido, evidenciando el impacto positivo de estas medidas”.

Desde su anuncio, las restricciones han causado malestar en sectores de la sociedad, como los líderes sindicalistas de transporte, quienes desaprobaron la efectividad del proyecto al considerar que lejos de ser una solución, causa pérdidas de tiempo y combustible.