Abinader le responde a Danilo Medina: “Voy a seguir hablando mucho”

El presidente Luis Abinader manifestó que a la ciudadanía hay que “rendirle cuentas” y que por eso va a seguir hablando mucho.

Las declaraciones del presidente fueron en respuesta a la crítica realizada por el expresidente Danilo Medina, quien cuestionó la forma en que el mandatario Luis Abinader maneja la comunicación con la ciudadanía y advirtió que su estilo de dar declaraciones diarias le está pasando factura.

“Voy a seguir hablando mucho porque yo creo que hay que rendirle cuentas al pueblo y no tengo ningún temor en que me hagan ninguna pregunta porque aquí (el Gobierno) es una caja de cristal; por eso tenemos mucho más transparencia en todo y por lo tanto dar una información, incluso cuando quieren requerirlas e incluso críticas, yo pienso que es una obligación democrática y ética del presidente de la República, responder; por lo tanto sí hablo mucho y voy a seguir hablando mucho y esa transparencia es porque no tengo nada que esconder”, manifestó Abinader al ser consultado durante La Semanal.

Ese espacio se ha convertido en el escenario del mandatario para defenderse de las críticas realizadas por sus opositores hacia su gestión de Gobierno; las últimas semanas, de manera constante, Abinader ha respondido a declaraciones realizadas por sus opositores.

“Me han dicho, mira ya no respondas a tantas cosas de la oposición, pero como yo hablo mucho…”, exclamó el mandatario.

Abinader aprovechó la oportunidad para manifestar que los “intercambios de ideas” entre la oposición y el Gobierno no fue iniciada por él.

“No fui yo, fue la oposición que empezó a hablar de las obras; ellos no podían competir con los indicadores sociales y económicos de nosotros porque no nos ganan en uno solo de los indicadores; entonces, pasaron a las obras y yo les dije no les conviene tampoco aun cuando tenemos cinco años de Gobierno y ellos tienen 20”, manifestó el gobernante.

El enfrentamiento político en La Semanal tomó otro escalón porque en esta oportunidad el mandatario presentó en video unas declaraciones de Medina en el que señala que fue él que construyó la universidad rural en Bohechío.

“Yo no quiero irrespetarlo pero la verdad es que estoy preocupado; señores, nosotros porque nosotros iniciamos y terminamos, ahí no había escuela; primero tiene que saber que no es una escuela, es una universidad; que es una universidad que ha formado a miles de agrónomos, donde hay hoy más de 420 estudiantes que estudian y duermen ahí, donde nosotros dimos el primer picazo, que no le gustan a ellos y también la inauguramos con un costo de RD$524 millones y él dijo que él la hizo”, manifestó Abinader.

Luego de allí el presidente continuó enumerando una cierta cantidad de obras y vías que fueron culminadas por su gestión de Gobierno pero deja que los opositores se tomen el crédito.

El pasado fin de semana, Medina señaló que Abinader suele responder con evasivas o sin tener una respuesta preparada cada vez que es cuestionado por algún problema nacional.

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo que la población atraviesa un clima de descontento y pérdida de esperanza, debido a lo que describió como falta de rumbo la gestión actual.