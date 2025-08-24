Héctor Trujillo revela episodio desconocido sobre la muerte del general Ludovino Fernández en 1958

Héctor Trujillo, sobrino favorito del dictador Rafael Leónidas Trujillo, relató un episodio desconocido en torno a la muerte del general Ludovino Fernández el 13 de abril de 1958, un hecho que involucró a su tío Ney Lluberes y que, según él, estuvo marcado por “chismes” del Gobierno.

Trujillo recordó que, antes del incidente, el general Wilne Lluberes había sido degradado al rango de mayor por un rumor que posteriormente se comprobó falso. El puesto que ocupaba en San Juan de la Maguana fue asumido por el general Ludovino Fernández, lo que generó tensiones.

“El general Ludovino Fernández fue puesto como jefe de la guarnición de San Juan de la Maguana y entonces sucedieron unas desgracias, por unos chismes como siempre”, contó el sobrino del dictador.

Según el testimonio, José Abraham Lluberes Justo —primo de Héctor— confesó durante toda su vida sentirse culpable de la tragedia. En 1980, en un hotel de Miami, Héctor lo confrontó para conocer el motivo.

“¿José Abraham por qué tú siempre dices que la culpa de la muerte de mi tío Ney fuiste tú?”, le cuestionó en esa ocasión Héctor a su primo.

Héctor relató lo que le respondió Lluberes Justo: su tío Ney iba a ser ascendido a general ese mismo día, dijo. “José Abraham fue a ver al jefe (Trujillo) a las 10 de la mañana y el jefe le dijo estoy mandando a buscar a Ney para que venga para ascenderlo al grado de general, y José Abraham le dijo que estaba haciendo un camino en San Juan”.

“Y mi tío sacó las dos estrellas subiendo a Ney a general. José Abraham se complicó esa tarde y no fue, por eso se echaba la culpa. Decía: ‘Si yo en lugar de quedarme para el otro día me voy, esa desgracia no pasa’. Eso pasó a las cinco y pico de la tarde”, agregó.

.

La versión expuesta por Héctor sostiene que Ney Lluberes mató a Ludovino Fernández esa misma tarde, alrededor de las cinco, y que el ascenso quedó truncado.

“Si José Abraham se hubiese ido, entrega las estrellas a mi tío Ney, él no hubiese matado a Ludovino”, dijo.

Los rumores iniciales apuntaban a que Fernández había originado el chisme que provocó la degradación de Lluberes, pero más tarde se supo que la fuente había sido un primo, sin confirmar la información.

Tras el crimen, un joven Héctor, de apenas 12 años, fue enviado por su madre con un primo al Malecón para pedirle a su tío —el dictador— que enviara el cadáver de Ney a la familia.

“Trujillo dio la orden (…) y dicen que la viuda del general Lluberes no era fácil”, relató.

Héctor añadió que, durante el velorio, el general Juan Thomas Díaz se acercó llorando a su madre y le confesó: “Ese ascenso no era mío, era de Ney”. Sin embargo, esta versión de que Lluberes recibiría el rango de general no se conoció públicamente hasta 1980.

Héctor relató la historia durante un conversatorio con el periodista y director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, donde relató los momentos que vivió con el dictador, quien lo acogió como un hijo tras la muerte de su padre, Aníbal Julio Trujillo Molina.