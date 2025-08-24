Fuerzas Armadas incorpora guardacostas “Arcturus” GC-114 para la seguridad marítima

La Armada de la República Dominicana informó la incorporación del guardacostas “Arcturus” GC-114 para fortalecer la vigilancia marítima y el control de las aguas jurisdiccionales del país.

La moderna embarcación, de la clase Defiant 85 (NCPV), fue adquirida mediante el programa de venta militar extranjera (FMS) del Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA), y se concretó bajo un acuerdo de compra-donación, en el que el Estado dominicano aportó el 30% del costo total, mientras que el 70% fue financiado por los Estados Unidos.

El buque fue recibido en el Puerto de Sans Soucí durante una ceremonia encabezada por la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patricia Aguilera, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD.

También participaron Michael Jensen, director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental; Joseph Humire, subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental; y los miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, y el comandante general de la Armada, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, ARD.

Durante la actividad, en el Puerto de Sans Soucí, encabezada por la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patricia Aguilera, entre otras autoridades.Fuente externa

Durante la actividad, las autoridades dominicanas y estadounidenses sostuvieron una reunión, en la que abordaron temas relacionados con la seguridad marítima, la lucha contra el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado transnacional.

Según la Armada, la “Arcturus” GC-114 ampliará la capacidad de respuesta frente a pesca ilegal, narcotráfico, migración irregular, crimen organizado transnacional y operaciones de búsqueda y rescate en el mar.

Sobre del Arcturus Arcturus GC-114

Construido en el astillero Metal Shark Boats, en Luisiana, EE.UU., el “Arcturus” posee 87 pies de eslora, 19 de manga y 35 pies de altura. Su robusto casco de aluminio, equipado con mamparos estancos, y sus dos motores Caterpillar C32 le permiten alcanzar una velocidad máxima de 26 nudos y un desplazamiento de 20 toneladas.

Características del

La embarcación tiene capacidad para una tripulación de hasta 22 miembros y una autonomía para operaciones de mediano alcance.

Además, cuenta con un sistema de lanzamiento de bote inflable rígido (RIB) de 18 pies con dos motores fuera de borda para misiones de interdicción y está preparado para la instalación de varias ametralladoras medianas y pesadas.

Con la llegada de esta nueva unidad, la Armada suma dos embarcaciones de esta clase, junto al GC-102 “Betelgeuse”, incorporado en agosto de 2020, consolidando así la modernización de la flota naval dominicana.