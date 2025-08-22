Hackatón de movilidad urbana mostrará proyectos que buscan transforman el futuro de Santo Domingo

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, realizó una invitación abierta al público para asistir este sábado 23 de agosto al Hackathon de Ciudades Inteligentes y Movilidad Urbana.

En el evento se presentarán 20 proyectos innovadores desarrollados por jóvenes dominicanos en la búsqueda de soluciones para la movilidad urbana.

La actividad, que contará con la presencia del presidente Luis Abinader, se llevará a cabo desde las 9:00 de la mañana en el Salón de la Restauración del Ministerio de Defensa, como parte del programa CREA RD, iniciativa lanzada en junio de este año que contempla la realización de 10 hackatones en distintas regiones del país.

Las puertas del evento estarán abiertas desde las 9:00 A.M hasta las 5:00 P.M. Para ampliar detalles sobre el proyecto CREA RD, puedes acceder aquí.

Este será el “primer demo day” de hackathon en el marco de CREA RD: 10 Regiones, Muchas Soluciones, un proyecto que busca empoderar a la juventud para generar ideas y respuestas innovadoras a los desafíos de sus comunidades.

Los próximos hackatones abordarán temas como energías renovables, pesca sostenible, turismo inteligente, economía circular, resiliencia climática, innovación agroindustrial, conservación hídrica, turismo comunitario y conectividad digital.

“Queremos que todos puedan acercarse y conocer estas propuestas que nacen del talento joven dominicano. Este hackathon es solo el inicio de un proceso donde la creatividad y la innovación estarán al servicio del desarrollo del país”, expresó el ministro Valdez al anunciar la actividad.

El evento está abierto al público, con acceso libre, y será una oportunidad única para presenciar cómo las nuevas generaciones trabajan en el diseño de soluciones que podrían transformar la vida urbana en República Dominicana.