Ministerio de Agricultura
Detienen a varios empleados del Ministerio de Agricultura por presunto desvío de fondos
La información confirmada a Listín Diario señala que fueron detenidos Santiago Regalado, jefe de seguridad del Ministerio; el coronel Harel Katz, encargado del Departamento de Seguridad Militar.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), arrestó a varios empleados del Ministerio de Agricultura vinculados a desvíos de fondos de esa entidad.
La información confirmada a Listín Diario señala que fueron detenidos Santiago Regalado, jefe de seguridad del Ministerio; el coronel Harel Katz, encargado del Departamento de Seguridad Militar.
De acuerdo a la fuente, también se está investigando el jefe del Gabinete del ministro Limber Cruz, Freddy Fernández, y empleados del área financiera.
El Ministerio de Agricultura envió una resolución este jueves en la cual sustituía a algunos militares que laboraban en esa entidad.
El desvío de fondos se habría realizado de los recursos destinados a varios programas de ese entidad.