Detienen a varios empleados del Ministerio de Agricultura por presunto desvío de fondos

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), arrestó a varios empleados del Ministerio de Agricultura vinculados a desvíos de fondos de esa entidad.

La información confirmada a Listín Diario señala que fueron detenidos Santiago Regalado, jefe de seguridad del Ministerio; el coronel Harel Katz, encargado del Departamento de Seguridad Militar.

De acuerdo a la fuente, también se está investigando el jefe del Gabinete del ministro Limber Cruz, Freddy Fernández, y empleados del área financiera.

El Ministerio de Agricultura envió una resolución este jueves en la cual sustituía a algunos militares que laboraban en esa entidad.

El desvío de fondos se habría realizado de los recursos destinados a varios programas de ese entidad.