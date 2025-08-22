Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Bienes incautados en casos Coral han generado más de 86 millones por concepto de alquileres

El Ministerio Público explicó que se ha solicitado el decomiso de ambos montos a favor del Estado dominicano, ya que este fue afectado por el entramado de corrupción administrativa que defraudó con más de RD$4,500 millones.

Adán Cáceres Silvestre, uno de los principales implicados en el caso Coral y Coral 5g

Ramón Cruz BenzánSanto Domingo, RD. 

Los bienes incautados a los policías y militares vinculados al caso Coral, que están bajo la custodia de la Procuraduría General de la República, han generado por concepto de alquileres RD$31,294,100.00, y RD$55,288,231.83, en el caso de los proyectos agrícolas.

El Ministerio Público explicó que se ha solicitado el decomiso de ambos montos a favor del Estado dominicano, ya que este fue afectado por el entramado de corrupción administrativa que defraudó con más de RD$4,500 millones y que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.

El mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), figura como el principal cabecilla de la red, integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre los años 2012 y 2020.

Además de Cáceres, De los Santos Viola y Torres Robiou, en el caso son procesados el coronel policial Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz; Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo; el cabo policial, Tanner Antonio Flete Guzmán.

También están acusados José Manuel Rosario Pirón; Carlos Lantigua; Alfredo Pichardo; Erasmo Roger Pérez; Jehohanan Lucía Rodríguez; Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

La acusación indica que los procesados también sustrajeron fondos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

La audiencia del juicio de fondo fue aplazada por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, para el próximo 26 de agosto de 2025, a las 9:00 de la mañana.

En esa ocasión, los querellantes presentarán sus elementos probatorios y, posteriormente, se dará paso a las defensas técnicas de los imputados.

El Ministerio Público culminó este jueves la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra los procesados.

