Bienes incautados en casos Coral han generado más de 86 millones por concepto de alquileres

Los bienes incautados a los policías y militares vinculados al caso Coral, que están bajo la custodia de la Procuraduría General de la República, han generado por concepto de alquileres RD$31,294,100.00, y RD$55,288,231.83, en el caso de los proyectos agrícolas.

El Ministerio Público explicó que se ha solicitado el decomiso de ambos montos a favor del Estado dominicano, ya que este fue afectado por el entramado de corrupción administrativa que defraudó con más de RD$4,500 millones y que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.

El mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), figura como el principal cabecilla de la red, integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre los años 2012 y 2020.

Además de Cáceres, De los Santos Viola y Torres Robiou, en el caso son procesados el coronel policial Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz; Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo; el cabo policial, Tanner Antonio Flete Guzmán.

También están acusados José Manuel Rosario Pirón; Carlos Lantigua; Alfredo Pichardo; Erasmo Roger Pérez; Jehohanan Lucía Rodríguez; Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

La acusación indica que los procesados también sustrajeron fondos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

La audiencia del juicio de fondo fue aplazada por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, para el próximo 26 de agosto de 2025, a las 9:00 de la mañana.

En esa ocasión, los querellantes presentarán sus elementos probatorios y, posteriormente, se dará paso a las defensas técnicas de los imputados.

El Ministerio Público culminó este jueves la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra los procesados.