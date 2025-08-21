PLD denuncia crisis en la educación de Santiago ante inicio de año escolar

A pocos días del inicio del nuevo año escolar 2025-2026, los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la provincia de Santiago denunciaron la precaria y alarmante situación que presenta el sistema educativo local, marcado por el déficit de aulas, abandono de obras escolares, falta de personal docente y ausencia de estancias infantiles.

Durante una rueda de prensa encabezada por el presidente del Comité provincial del PLD, Juan Carlos Piña, junto a otros dirigentes como José Arturo Tatis, y el secretario de asuntos magisteriales, Osvaldo Rosario, se acusó al actual gobierno de “improvisar” el inicio del año escolar sin garantizar las condiciones mínimas para los estudiantes.

Rosario destacó que el PLD “sí tiene la moral para hablar de educación”, ya que asegura es el partido que más ha invertido en este sector, señalando la implementación de la tanda extendida, la cual provocó que muchos estudiantes se trasladaran del sector privado a las escuelas públicas; así como el programa de alfabetización de adultos y la entrega de uniformes y útiles escolares a familias de escasos recursos.

Según detalló, durante los gobiernos de este partido, se construyeron 81 escuelas, 10 politécnicos y 1,909 aulas que acogen a más de 60,000 estudiantes, además de 12 estancias infantiles y 40 centros de Atención a la Infancia (CAFI).

Sin embargo, señaló que la actual gestión ha convocado el inicio de un nuevo año escolar con múltiples problemáticas, destacando principalmente la falta de cupos en las escuelas, debido a que una parte de los centros requieren de la construcción de nuevas aulas y pese a que fueron prometidas por el gobierno, ninguna llegó a ser intervenida.

“Tenemos padres y madres deambulando calle arriba y calle abajo, de escuela en escuela y de liceo en liceo, amaneciendo en el frente de los centros educativos, buscando una inscripción para sus hijos y no la encuentran”, expresó Rosario, señalando que en la provincia hay un déficit de cupos.

En cuanto a las estancias infantiles, manifestó que se encuentran funcionando a media capacidad y que durante los cinco años de gestión del gobierno actual “no se ha entregado ni una sola nueva” en Santiago.

El secretario de asuntos magistrales del partido, criticó además, la eliminación del programa de alfabetización “Quisqueya aprende contigo”, lo que según él, ha provocado un retroceso en la educación, contribuyendo al analfabetismo.

Asimismo, advirtió que el costo para enviar un hijo a la escuela se ha disparado, estimando un gasto promedio de 15 mil pesos que debe invertir una familia para cubrir útiles, uniformes y calzado, “sin que el gobierno haya entregado un lápiz” a los estudiantes pobres o de clase media.

Los dirigentes del PLD destacaron que el artículo 63 de la Constitución establece la educación como un derecho garantizado por el Estado, acusando al actual gobierno de incumplirlo.