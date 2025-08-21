A solicitud de Abinader, PRM suspende actividad donde celebrarían cinco años de gobierno

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) suspendió la actividad en donde se celebrarían “sus cinco años de gestión”, a solicitud del presidente Luis Abinader.

"Informamos a nuestra dirigencia y militancia que, acogiendo la solicitud que nos hiciere el compañero presidente Luis Abinader, esta dirección nacional ha suspendido el acto de celebración de los 5 años de gestión del gobierno, pautado para el día de mañana", dice el comunicado del partido oficialista.

Abinader solicitó al la suspensión de la actividad en donde se celebrarían señalando que aún no “es tiempo de política”.

A través de sus redes sociales, Abinader difundió la carta que le envió a la dirección ejecutiva del partido oficialista en donde manifestaba que actualmente están en “tiempo de trabajo” y que deben de seguir “enfocados en las soluciones”.

“Las preocupaciones de nuestra gente deben ser un llamado a la acción diligente, un recordatorio de que la política solo vale si sirve al bienestar cotidiano de los ciudadanos. Ante esa realidad, siento que nuestra obligación es entregar cada minuto, cada esfuerzo y cada pensamiento a la tarea de resolver”, manifiesta la comunicación enviada por el mandatario.

El mandatario indicó que con la suspensión de esa actividad, el país verá en el PRM “un partido que se distrae en medio de la dificultad, sino una fuerza que camina junto a su pueblo, hombro con hombro, en la búsqueda de soluciones”.

“Ya llegará el día en que nos reunamos para conmemorar, y ese día será más luminoso porque vendrá después de haber cumplido con nuestro deber. Hoy, en cambio, nos corresponde redoblar la labor silenciosa, perseverante y eficaz que honra la confianza depositada en nosotros. Hagamos que esta decisión sea una lección de grandeza: que la política se engrandece cuando se convierte en servicio, y que la verdadera victoria es aliviar la carga de los dominicanos”, determina el comunicado.

De ser suspendida, sería la segunda vez que la actividad para “celebrar los cinco años de gestión del PRM y de Luis Abinader” es pospuesta. En primer lugar, el evento estaba pautado para el pasado domingo 17 de julio pero no fue celebrada debido a los posibles efectos del huracán Erin.

La solicitud del mandatario se realiza en medio de múltiples denuncias y quejas desde varios sectores, debido a la ola de apagones que afecta al país.

Por su parte, el PRM decidió aceptar la solicitud del presidente y suspendió oficialmente la actividad pautada para este viernes.

A continuación el comunicado integro publicado por el presidente de la República:

Estimados compañeros y compañeras:

El verdadero sentido del liderazgo es cargar sobre nuestros hombros las preocupaciones de la gente y transformarlas en esperanza. Hoy, la nación lo que nos pide es seguir enfocados en las soluciones.

El tiempo de la política llegará; hoy es el tiempo del trabajo. Y por ese trabajo, la nación sabrá que no le hemos fallado.

Las preocupaciones de nuestra gente deben ser un llamado a la acción diligente, un recordatorio de que la política solo vale si sirve al bienestar cotidiano de los ciudadanos. Ante esa realidad, siento que nuestra obligación es entregar cada minuto, cada esfuerzo y cada pensamiento a la tarea de resolver.

Por ello, les pido que suspendamos la actividad prevista para mañana, 22 de agosto. No porque falte entusiasmo en nuestras filas, sino porque sobra responsabilidad en nuestros corazones. Que el país vea en nosotros no un partido que se distrae en medio de la dificultad, sino una fuerza que camina junto a su pueblo, hombro con hombro, en la búsqueda de soluciones.

Ya llegará el día en que nos reunamos para conmemorar, y ese día será más luminoso porque vendrá después de haber cumplido con nuestro deber. Hoy, en cambio, nos corresponde redoblar la labor silenciosa, perseverante y eficaz que honra la confianza depositada en nosotros.

Hagamos que esta decisión sea una lección de grandeza: que la política se engrandece cuando se convierte en servicio, y que la verdadera victoria es aliviar la carga de los dominicanos.

Con convicción y gratitud, les saludo con afecto.