Roban en dispensario médico de Villa Duarte y ciudadanos denuncian apagones e inseguridad

Un grupo de delincuentes irrumpió ayer martes en el Dispensario Parroquial Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la calle Francia de Santo Domingo Este.

Los asaltantes sustrajeron RD$3,000 de la caja chica y dos UPS, que son equipos de alimentación eléctrica para las computadoras de escritorio.

La directora del centro de salud, Ida Díaz, expresó que los antisociales violentaron una persiana de hierro para penetrar al local y escapar con el dinero en efectivo y dos sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

También alegó que el hecho se registró luego de haber pasado dos días de apagones en el sector, razón por la que las cámaras del centro no se encontraban en funcionamiento y no captaron el suceso.

"Ellos no sabían lo que estaban buscando. Solo encontramos la recepción del centro desorganizada, menos los RD$3000 y los dos UPS", afirmó la doctora.

Agregó que, debido a las circunstancias, el centro de salud paralizó sus labores en la mañana, pero las continuó a partir de las 2:00 pm de ayer.

Sin arrestos aún

La directora del centro médico indicó que unidades de la Policía Científica y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) se presentaron en el lugar para recolectar evidencias, levantar huellas dactilares, realizar fotografías y documentar las condiciones del establecimiento, con el fin de identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre el caso ni se han producido arrestos relacionados con el saqueo.

La encargada del centro afirmó que en otras ocasiones habían sufrido robos de alambres eléctricos.

Dispensario continúa sus labores

Este miércoles, el Dispensario Parroquial Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la calle La Francia de Villa Duarte, opera con normalidad, según residentes.

Dispensario Parroquial Nuestra Señora del Rosario continua con sus laboresElkys Cruz, LD

Este centro de salud dirigido por los Hermanos Menores Franciscanos, opera en dos horarios: De 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. De 2:00 pm hasta las 4:00 de la tarde.

Ofrece servicios de medicina general, emergencias, pediatría, ginecología, vacunación, odontología, cardiología, nutrición, diabetología, psicología, psiquiatría, laboratorio, farmacia y sonografía.