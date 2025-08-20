Paíno Henríquez y Neney Cabrera dicen no han hecho negocios con el Estado desde sus funciones

Ante la información de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas suspendió el registro de proveedores de las empresas de los ministros Paíno Henríquez Dajer y José Leonel Cabrera Abud (Neney), ambos funcionarios aseguraron que no han hecho negocios con el Estado desde que asumieron funciones.

El ministro sin cartera Neney Cabrera afirmó que ninguna empresa suya ha hecho negocios con el Estado desde el año 2020.

Su empresa Textiles Cabrera, SA, de acuerdo con la Dirección de Compras y Contrataciones es una empresa dedicada a revestimientos de suelos; ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas; tratamientos de ventanas; utensilios de cocina domésticos; electrónica de consumo; ropa e industrias de fibras, textiles y de tejidos.

Asímismo, Henríquez Dajer cuya empresa es Galienville Partnership Srl, indicó que desde que inició sus funciones como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no ha participado en procesos de compras o contrataciones con el Estado dominicano, ni como persona física ni como empresa la que esté vinculada.

“Es importante aclarar, que, en el caso específico de Galienville Partnership, se trata de una empresa que ha estado completamente inactiva por más de 11 años. Desde su constitución nunca he participado en procesos de compras públicas ni ha realizado operaciones comerciales de ningún tipo”, indicó en un comunicado.

Esta empresa se dedicaba a Desechos metálicos y chatarra; maquinaria y equipo de minería y explotación de canteras; equipo de perforación y explotación de pozos; equipo para perforación y exploración de petróleo y gas; equipo de producción y operación de petróleo y gas; maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo; entre otras actividades.

La cancelación del registro de proveedores de estas empresas junto a otras se debe al cumplimiento de la ley 340-14, que indica que este tipo de funcionarios no pueden hacer negocios con el Estado dominicano.