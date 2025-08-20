Arrestan mujer vinculada a testaferrato en red desmantelada con Operación Discovery 3.0

El Ministerio Público arrestó, mediante orden judicial, a Gipsy Pamela Castaños García, imputada de cometer testaferrato en la estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.

Castaños García fue arrestada mientras salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conocía el proceso de extradición a Estados Unidos de su hermano Oscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García Castaño), quien aceptó de manera voluntaria su extradición a esa nación.

La imputada es administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano Oscar Manuel Castaños García.

El órgano persecutor la investiga por ser testaferra de su hermano, hecho que constituye una violación al artículo 2, numeral 11, y 3, numerales 1, 2 y 3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El órgano persecutor informó que Gipsy Castaños García será sometida a la justicia en las próximas horas y que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que le imponga la prisión preventiva, como medida de coerción.

Por su vinculación a esta red el Ministerio Público también solicitó al Juzgado de Atención Permanente de Santiago que imponga 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y que declare complejo el proceso seguido contra seis de los imputados por el fraude.

El pasado viernes el tribunal aplazó para este 20 de agosto el conocimiento de la medida de coerción solicitada contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña.

La medida de coerción en Santiago fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Quirsa Abreu, fiscal titular interina de la Fiscalía de Santiago, junto a los fiscales Claudio Cordero y Joanna García.

En la Suprema el proceso lo lleva el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio Público, y la procuradora fiscal Elvira Rodríguez.

Este martes, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia decidió mantener en prisión a los cuatro dominicanos arrestados en medio de la Operación Discovery 3.0 que aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, en donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.

Al igual que Oscar Manuel Castaños García, también aceptaron su extradición a los Estados Unidos Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello).

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez), a quien el pasado viernes le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago, y se está a la espera de que fije la fecha para conocer el fondo del proceso.

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada “Estafa de los abuelos”. La estructura utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de personas de avanzada edad.

La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.

Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.