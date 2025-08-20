LISTÍN DIARIO convoca a la edición 20 de su programa de pasantía

LISTÍN DIARIO convoca a todos los estudiantes de Comunicación Social y/o multimedia de las distintas universidades del país a la vigésima versión de su programa de pasantía “Periodista por un año Luis Beiro Álvarez”, cuyo plazo de entrega de solicitudes estará abierto desde el jueves 21 de agosto de 2025 y se regirá por las siguientes bases:

1- Podrán participar todos los estudiantes de periodismo, comunicación digital, multimedia, producción audiovisual, cine, de cualquier universidad del país que no tengan vínculo laboral con ninguna empresa.

Al momento de publicarse la presente convocatoria, los estudiantes deben haber completado el primer año de la carrera. Los interesados de la universidad Intec deben haber cursado los 5 primeros trimestres.

2- Los estudiantes deben tener aprobadas las asignaturas Redacción I y II o Periodismo Digital, lo cual se certificará mediante la expedición de las notas correspondientes.

3- Para poder concursar, todos los interesados deberán presentar en la recepción del Listín Diario, en sobre cerrado, los siguientes documentos:

a) Certificación de notas de todas las asignaturas que hayan cursado hasta la fecha. Dicha certificación deberá ser expedida exclusivamente por la universidad donde estudie el alumno, lo cual se acreditará en el documento correspondiente.

b) Tres fotos tipo carné.

c) Un artículo con un mínimo de tres cuartillas donde el estudiante reflexione por qué eligió la carrera que estudia y qué perspectivas tiene la misma en los momentos actuales que vive el país. En ese documento se deberá indicar en cuál sección o área del periódico les gustaría ser asignados.

d) Una síntesis biográfica del aspirante donde se haga constar: nombre, edad, dirección, teléfonos, composición familiar, lugar de nacimiento y otros datos de su interés.

4- Las solicitudes se presentarán en la sede del Listín Diario en Santo Domingo y en su oficina regional de Santiago, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 5 de septiembre de 2025.

5- Un jurado calificador seleccionará aquellas solicitudes que se ajusten más a los perfiles requeridos y convocará a la celebración de diferentes evaluaciones, las cuales serán comunicadas oportunamente a aquellos que hayan sido preseleccionados. Su fallo será inapelable.

6- Tanto los seleccionados como aquellos que sean eliminados no podrán mantener comunicación directa con los organizadores de la convocatoria y siempre serán contactados por la Editora Listín Diario cuando esta lo considere oportuno.

7- Las solicitudes que no califiquen para aplicar el programa no serán devueltas a los aspirantes y quedarán en la base de datos del Departamento de Gestión Humana de la empresa.

8- Los estudiantes que al final del proceso sean seleccionados para integrar el programa recibirán como distinción fundamental laborar en Listín Diario por el período de un año y estarán sujetos, salarialmente, a las regulaciones establecidas para ese programa por la Editora Listín Diario.