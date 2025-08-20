No existe centro para internos con problemas mentales en cárcel de Anamuya

La necesidad de una unidad o Centro de Atención Especial para reclusos con problemas mentales se hace cada vez más imperiosa en la zona de la Región Este, toda vez que en el Centro de Reclusión CCR 2 de Anamuya, ni llena la necesidad, ni existe actualmente.

A pesar de la cantidad de internos que superan los 1,200 reclusos, apenas una profesional de la psicología debe atender hasta diez pacientes diarios de los que muestran problemas mentales o intenciones de quitarse la vida, de los que cumplen condenas en el lugar.

Según comprobaron periodistas del LISTIN DIARIO, la psicóloga a cargo, luego de medicarlos, tiene opción de aislar los internos o trasladarlos a San Pedro de Macorís, donde sí existe atención para ellos.

El 8 de julio del 2024 el presidente Luís Abinader dio el primer picazo para una nueva penintenciaria en Anamuya, que sí lo contempla, pero la obra está paralizada.

La mirada

A raíz del traslado a esta ciudad hace cerca de un mes de Jean Andrés Pumarol el joven con trastorno que protagonizó la tragedia en un residencial de Naco, donde dio muerte a la señora Yolanda Handal Abugabil e hirió a otras, el pasado 23 de Julio, se comentó sobre el caso.

Incluso tras la decision de la Magistrada que le impuso medida de coerción y lo envió al Centro de Corrección de Anamuya, supuestamente para recibir atención especializada se afirmó que habia un centro para reclusos con problemas lo cual es falso.

La cantidad de enfermos mentales en las calles de Higüey ameritan de un Centro de Atención Especial.Listìn Diario

Se dijo que el referido interno se mantiene aislado, y se sabe es asistido por familiares de apellido Pumarol, que residen en la ciudad de Higüey, donde podria estar la causa de la decisión de la jueza para evitarle riesgos.

La necesidad

Al respecto la procuradora fiscal titular Lorena Garrido confirmó que en el CCR Anamuya, se le presta alguna atención a los internos con problemas, empero no tenia a manos, ni la cantidad de reclusos que tiene actualmente, ni para la cantidad que se construyó.

Raul Custodio, representante de la Comisión de los Derechos Humanos consideró urgente que se ponga a operar un Centro de Atención para Reclusos con Problemas Mentales y recordó lo ocurrido recientemente con una enajenada que destruyó tres estelas del Paseo de Peregrinación ubicado al frente de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en el tramo que la une con la iglesia San Dionicio.

¿Cómo opera?

La psicóloga que presta servicio en el Centro de Corrección de Anamuya tiene horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y si es necesario lo extiende. Ahí se trata y evalúan los internos.

El anterior incumbente doctor Aquino, tenía 11 años en el puesto y precisamente fue removido la pasada semana.

Virgilio Almánzar, reconocido dirigente de los Derechos Humanos dijo que la entidad está atenta a lo que ocurrió allí, indicando que se debe poner mayor atención y que constantemente reciben reporte de su representante en la zona, a quien refirió para hablar del tema.

El obispo Castro Marte precisamente entrevistado por el LISTÍN, reveló que, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, le prometió que en paquete de Ventros de Atención se van a construir en los próximos dias esta incluido el de Higüey, el cual definió como: "urgente e impostergable".

Nueva penintenciaria

El pasado 8 de julio del 2024, el presiente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos del edificio de la nueva penitenciaria con capacidad para más de 500 privados de libertad, descongestionando el sistema carcelario en la provincia La Altagracia.

En la ocasión, Abinader, estuvo acompapñado del Ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, en la construcción del Centro Correccional Preventivo de Anamuya, en Higüey.

Esta edificación será construida para dignificar las condiciones de los privados de libertad a los que se les impone prisión preventiva como medida de coerción, además de descongestionar la población penitenciaria de La Altagracia.

Tras el primer palazo, el presidente expresó: “no hay seguridad ciudadana sin establecimientos de privación de libertad que sean seguros y dignos, trabajando con ilusión todos unidos, todos alcanzaremos el éxito y sacaremos de la oscuridad a muchas personas que han visto destrozadas sus vidas por decisiones pocos acertadas, y evitaremos que este mal se reproduzca. Hoy se abre un nuevo futuro para Higüey y para todo el país”.

La nueva cárcel preventiva, será levantada con una inversión superior a los RD$574 millones, tendrá capacidad para 560 internos, 488 de ellos hombres y 72 mujeres.

Planos de la nueva penitenciaria.Fuente externa

El centro correccional contará con edificio administrativo, área de cacheo, cancha deportiva, comedor, celdas de hombres, torre de vigilancia y celdas mujeres.

Además, también tendrá entrada custodiada, caseta de visitas, garitas, departamento de basura y departamento de gas.