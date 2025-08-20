Gobierno otorga más de 150 mil pensiones

El director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), Juan Rosa, informó que desde agosto de 2020 hasta la fecha se han otorgado 151,914 pensiones.

Las pensiones otorgadas durante la gestión del presidente Luis Abinader corresponden a diferentes modalidades: civiles, policiales, solidarias, especiales y del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

La mayoría de estas pensiones han sido destinadas a los sectores más pobres del país.

Rosa destacó que el 71 % de estas pensiones corresponden a 67,628 solidarias y 40,081 del IDSS, mientras que el 29 % restante se divide entre las civiles, de la Policía Nacional, convenios médicos, auto seguro y pensiones especiales otorgadas a diversos gremios y sectores de la sociedad.

El funcionario enfatizó que este esfuerzo busca “saldar la deuda social con el pueblo dominicano y garantizar una jubilación digna para quienes más lo necesitan”.

Recordó que al asumir la institución existían 31,375 solicitudes de pensiones del antiguo IDSS pendientes de respuesta, las cuales ya fueron atendidas gracias a las acciones implementadas durante la gestión del presidente Abinader.

Rosa agregó que durante la actual administración la tasa de pobreza extrema ha mostrado una tendencia decreciente.

“Pasamos de registrar cinco personas por cada 100 habitantes en 2020 a solo dos por cada 100 en 2024, gracias al Programa Pensiones Solidarias, junto a las demás ayudas sociales del Gobierno”, puntualizó.

También señaló que en el 2022 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoció a las pensiones solidarias como una herramienta clave de redistribución y equidad social.

Este organismo estima que su expansión progresiva podría reducir significativamente la pobreza en la República Dominicana a un 6 % para el 2030.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el programa “Gobierno de la Tarde”, que se transmite de lunes a viernes a las 3:00 p.m. por la emisora Z101.3 FM.