Fallece vicepresidente de Recursos Humanos del Central Romana

La empresa Central Romana Corporation informó sobre el lamentable fallecimiento, a causa de 'muerte súbita', del licenciado Eladio Uribe quien ocupaba el cargo de vicepresidente de Recursos Humanos para la compañía. Uribe tenía 73 años de edad.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, así como a todo el equipo de trabajo que estuvo bajo el liderazgo de gestión humana que encabezaba el Lic. Uribe”, expresó la Administración de la empresa en un comunicado interno dirigido a sus empleados.

vidA

Oriundo de la provincia de Barahona, Uribe fue durante su juventud un integrante activo del Movimiento Cultural Universitario (MCU) y miembro de la Rondalla Universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Graduado de Administración de Empresas, con maestría en Alta Gerencia de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, dedicó gran parte de su tiempo a la enseñanza como profesor y conferencista en temas de recursos humanos, tanto localmente como en países de Latinoamérica.

También fue autor de libros sobre crecimiento personal y reflexiones de vida. Su dilatada vida profesional deja un legado de solidaridad y entrega.

“Durante casi 25 años dedicados al Central Romana, su visión para el trabajo en conjunto y don de gente transformaron positivamente la ejecución de la cultura laboral en la compañía” resaltó la corporación en el comunicado.

Ocupó importantes cargos en distintas organizaciones del sector empresarial nacional, como vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom); y miembro de la Comisión Técnica para la Reforma Educativa de la Policía en la República Dominicana.

Además, fue el pasado presidente de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (Fidagh) y de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana (Adoarh), entre otros gremios privados.

Oportunamente la familia dará a conocer los detalles que llevarán a cabo para las honras fúnebres.