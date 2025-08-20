Dintel incauta 347 porciones de sustancias controladas y detiene un individuo en operativo

Un hombre que portaba 347 porciones de presuntas sustancias controladas, en la calle José R. Paulino de esta ciudad ,fue apresado por Miembros de la División Provincial de Inteligencia (Dintel).

El detenido fue identificado como Carlos Enrique Acevedo, alias "Carlito", de 24 años.

De acuerdo con el informe policial, el sujeto se encontraba reunido con un grupo de jóvenes, quienes al notar la presencia de los agentes emprendieron la huida.

Al momento de su captura, "Carlito" portaba una mochila que contenía 123 porciones de posible cocaína, 120 envoltorios de presunto crack y 104 bolsitas de marihuana.

Además, se incautaron un teléfono celular, dos balanzas de la marca Anta y 550 pesos en efectivo.

El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición de la Dirección Regional Este de la Dirección Nacional de control de Drogras (DNCD) para que se continúe con el procedimiento legal correspondiente.